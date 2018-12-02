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С Байконура успешно стартовал "Союз" с людьми на борту. Первый после аварии

03.12.2018 18:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли. Это первый пилотируемый запуск «Союза» после 11 октября. Тогда на 118-й секунде полета из-за неисправных датчиков ракета развалилась, однако космонавты не пострадали.

Как позже сообщили ТАСС в Роскосмосе, «Союз МС-11» с экипажем новой длительной экспедиции причалил в понедельник к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС). Экипаж будет работать на орбите 194 дня.

Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле «Союз МС-09». 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 мм, которая, по предварительным данным, была сделана посредством сверла. Вечером того же дня оно было заделано с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.

 
 
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С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли...
 
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