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С Байконура успешно стартовал "Союз" с людьми на борту. Первый после аварии
03.12.2018 18:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли. Это первый пилотируемый запуск «Союза» после 11 октября. Тогда на 118-й секунде полета из-за неисправных датчиков ракета развалилась, однако космонавты не пострадали.
Как позже
Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле «Союз МС-09». 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции
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С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли...
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