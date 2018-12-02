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Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. На первом месте - семилетний мальчик
03.12.2018 22:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Журнал Forbes
Составители списка оценили доходы блогеров с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Это удалось сделать на основе на данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые анализируют социальные платформы, а также на информации от инсайдеров отрасли. Доходы указаны до вычета налогов.
Вот десятка самых богатых ютьюберов:
Логан Пол
10 место, 14,5 миллионов долларов
Основная тема видео американского блогера — юмор и розыгрыши. В начале года Пол
PewDiePie
9 место, 15,5 миллионов долларов
Шведский стример Феликс Чельберг тоже оказался в центре скандала после расистских высказываний. Однако рекламодатели не отвернулись от него навсегда, вложив, по оценкам, до 450 000 долларов в платные ролики на его канале.
Jacksepticeye
8 место, 16 миллионов долларов
Ирландский видеоблогер известен яркой манерой комментирования видеоигр. Он уже заключил контракт с Disney, а также создает эксклюзивный контент для потоковых трансляций на Twitch.
VanossGaming
7 место, 17 миллионов долларов
Канадец Эван Фонг — еще один популярный стример игр, который играет в основном в Call of Duty и Assassin’s Creed. Также он занимается музыкой, однако та приносит значительно меньший доход.
Markiplier
6 место, 17,5 миллионов долларов
Уроженец Гавайев Марк Фишбах проводит со своей PlayStation 4 почти всё время. Геймер уже проехал с туром по Северной Америке, подписал несколько крупных контрактов с известными брендами и запустил линию спортивно-повседневной одежды для геймеров.
Джефри Стар
5 место, 18 миллионов долларов
Специалист по макияжу, певец и модель, известный еще с эпохи Myspace. Блогер известен своей эпатажной и андрогинной внешностью. Он уже стал сооснователем собственной линии косметики, ежегодный объем продаж которой оценивают в сто миллионов долларов.
DanTDM
4 место, 18,5 миллионов долларов
Британец Дэн Миддлтон — стример разнообразных игр, в первую очередь Minecraft. Он продает под собственным брендом сувениры, в том числе рюкзаки, кепки и худи.
Dude Perfect
3 место, 20 миллионов долларов
Группа из пяти комиков-спортсменах специализируется на ловких и хитроумных трюках. Команда поставила несколько рекордов — например, по продолжительности броска баскетбольного мяча и по дальности перемещения горошины силой выхода.
Джейк Пол
2 место, 21,5 миллионов долларов
Младший брат опального Логана построил настоящую карьеру на YouTube. Его видео с рэп-песнями и розыгрышами собрали более 3,5 миллиардов просмотров.
Ryan ToysReview
1 место, 22 миллиона долларов
Семилетний мальчик Райан, фамилию которого не раскрывают родители, обозревает игрушки. Он любит LEGO, поезда и автомобили — так же, как и 17 миллионов его подписчиков.
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Журнал Forbes составил список YouTube-блогеров с наивысшим доходом. В первую десятку попали комики, стримеры и один маленький обозреватель игрушек.
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