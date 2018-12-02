Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. На первом месте - семилетний мальчик

Журнал Forbes составил список YouTube-блогеров с наивысшим доходом. В первую десятку попали комики, стримеры и один маленький обозреватель игрушек.

Составители списка оценили доходы блогеров с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Это удалось сделать на основе на данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые анализируют социальные платформы, а также на информации от инсайдеров отрасли. Доходы указаны до вычета налогов.

Вот десятка самых богатых ютьюберов:

Логан Пол

10 место, 14,5 миллионов долларов

Основная тема видео американского блогера — юмор и розыгрыши. В начале года Пол попал под опалу после того, как показал мертвого человека на видео из японского «леса самоубийц». YouTube исключил его из программы рекомендаций, однако преданные поклонники не позволили его доходам значительно упасть.

PewDiePie

9 место, 15,5 миллионов долларов

Шведский стример Феликс Чельберг тоже оказался в центре скандала после расистских высказываний. Однако рекламодатели не отвернулись от него навсегда, вложив, по оценкам, до 450 000 долларов в платные ролики на его канале.

Jacksepticeye

8 место, 16 миллионов долларов

Ирландский видеоблогер известен яркой манерой комментирования видеоигр. Он уже заключил контракт с Disney, а также создает эксклюзивный контент для потоковых трансляций на Twitch.

VanossGaming

7 место, 17 миллионов долларов

Канадец Эван Фонг — еще один популярный стример игр, который играет в основном в Call of Duty и Assassin’s Creed. Также он занимается музыкой, однако та приносит значительно меньший доход.

Markiplier

6 место, 17,5 миллионов долларов

Уроженец Гавайев Марк Фишбах проводит со своей PlayStation 4 почти всё время. Геймер уже проехал с туром по Северной Америке, подписал несколько крупных контрактов с известными брендами и запустил линию спортивно-повседневной одежды для геймеров.

Джефри Стар

5 место, 18 миллионов долларов

Специалист по макияжу, певец и модель, известный еще с эпохи Myspace. Блогер известен своей эпатажной и андрогинной внешностью. Он уже стал сооснователем собственной линии косметики, ежегодный объем продаж которой оценивают в сто миллионов долларов.

DanTDM

4 место, 18,5 миллионов долларов

Британец Дэн Миддлтон — стример разнообразных игр, в первую очередь Minecraft. Он продает под собственным брендом сувениры, в том числе рюкзаки, кепки и худи.

Dude Perfect

3 место, 20 миллионов долларов

Группа из пяти комиков-спортсменах специализируется на ловких и хитроумных трюках. Команда поставила несколько рекордов — например, по продолжительности броска баскетбольного мяча и по дальности перемещения горошины силой выхода.

Джейк Пол

2 место, 21,5 миллионов долларов

Младший брат опального Логана построил настоящую карьеру на YouTube. Его видео с рэп-песнями и розыгрышами собрали более 3,5 миллиардов просмотров.

Ryan ToysReview

1 место, 22 миллиона долларов

Семилетний мальчик Райан, фамилию которого не раскрывают родители, обозревает игрушки. Он любит LEGO, поезда и автомобили — так же, как и 17 миллионов его подписчиков.