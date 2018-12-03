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Проект Safeguard: история заброшенной пирамиды в США
04.12.2018 08:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В глухом районе штата Северная Дакота около городка Некома с населением в полсотни человек расположена огромная заброшенная пирамида. Ее высота составляет 24 метра, а прямо под ней расположен подземный бункер.
В нем нет гробницы фараона, только старые вычислительные машины 70-х годов прошлого века. Тут располагался командный центр секретного проекта
Сегодня периметр базы по-прежнему огорожен забором из колючей проволоки, но вероятность встретить здесь человека крайне мала. Что случилось с подземной крепостью, вооруженной ракетами с нейтронными боеголовками, читайте на 42.TUT.BY.
На гарантиях взаимного уничтожения
Появление ракет, способных доставлять ядерное оружие за тысячи километров, заставило политиков двух сильнейших государств мира СССР и США в 1972 году сесть за стол переговоров, главной темой которых была противоракетная оборона. С обеих сторон понимали, что в случае создания системы ПРО, способной перехватить любые ракеты, риск начала ядерной войны становился как никогда высоким.
В итоге было принято решение, что СССР и США оставляют за собой возможность развернуть один район противоракетной обороны для защиты наиболее важных стратегических объектов. Количество противоракет ограничивалось сотней единиц, а дальность их действия — не более 1000 км.
Возвести такой район планировалось в Северной Дакоте, чтобы прикрыть эскадрилью Гранд Форкс, насчитывающую 15 ракетных полков и 150 шахтных пусковых установок отдельного старта МБР «Минитмен». Проект получил название Safeguard - «мера предосторожности».
Заброшенный город в глуши
В сжатые сроки в глуши около городка Некома был построен военный комплекс общей площадью 11 798 кв м. На его территории располагались связанные между собой поземными ходами многочисленные строения: подземная электростанция, резервуары для хранения топлива, помещение для сборки боевых частей ракет, пусковые установки противоракет, градирня, несколько подземных бункеров и другие сооружения.
Над комплексом возвышался похожий на усеченную пирамиду радар ракетной позиции: Missile Site Radar. С каждой стороны пирамиды на наклонных стенах размещались фазированные антенные решетки РЛС диаметром четыре метра и дальностью обнаружения целей 1100 км. Таким образом, радар обеспечивал круговой обзор на 360 градусов
В 40 км от MSR находился еще более мощный радар Perimeter Acquisition Radar — ключевая часть системы Safeguard. Радар представлял из себя РЛС раннего предупреждения и слежения с пассивной фазированной антенной решеткой, содержащей 20 000 излучающих элементов.
Такая РЛС на дистанции до 3200 километров могла различить объект диаметром около 24 сантиметров. Благодаря ее огромной дальности военные могли своевременно обнаружить ракеты противника и принять ответные меры. К слову, эта часть системы все еще на боевом дежурстве и используется ВВС США.
30 спартанцев
Safeguard мог не только обнаруживать ракеты противника, но и перехватывать. Для этого комплекс был вооружен 30-ю дальнобойными ракетами LIM-49A Spartan ("спартанец"). Их позиция располагалась рядом с комплексом, ракеты находились в защищенных шахтах. Размер ракеты был внушительным: длина — 16,8 метра, ширина — 1,09 метра, а вес составлял 13 тонн. LIM-49A обладала максимальной дальностью управляемого полета в 740 км, а потолок поражения целей составлял 560 км.
Для большей эффективности ракеты Spartan снабжались термоядерной боеголовкой W71 мощностью пять мегатонн. Из-за этого противоракета могла поразить цель даже на расстоянии в 46 километров от эпицентра подрыва.
Одним из действенных средств поражения «спартанца» при взрыве были мощные рентгеновские лучи, которые, попадая на корпус боеголовки, мгновенно разогревали его материал до испарения, что приводило к абляционному (взрывоподобному расширению испаренного материал) взрыву.
Если бы заслон «спартанцев» прорвали, в дело должны были вступить вступали противоракеты «Спринт». Их задачей был перехват боеголовки в верхних слоях атмосферы, на дистанции до 40 километров. Для этого они оснащались нейтронной боевой частью мощностью в одну килотонну.
Слишком дорого
Против «Safegurad» сыграл выпущенный ранее — в 1973 году —
Однако крепость ПРО просуществовала куда меньше. По официальным источникам комплекс начал работать 1 апреля 1975 года и достиг оперативной готовности уже 28 сентября того же года.
Буквально сразу после ввода комплекса в строй Комитет по ассигнованиям проголосовал за деактивацию комплекса. Жаркие дебаты в Палате и Сенате привели к тому, что президент Джеральд Форд подписал окончательный законопроект об ассигнованиях 9 февраля 1976 года и 10 февраля работа комплекса была официально прекращена.
Прекращение проекта «Safegurad» также связывают с появлением баллистических ракет UGM-73 Poseidon с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения. Они предназначались для вооружение подводных лодок, которые, находясь на дежурстве в разных точках океана, были практически неуязвимы и гарантировали нанесение ответного удара.
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В глухом районе штата Северная Дакота около городка Некома с населением в полсотни человек расположена огромная заброшенная пирамида. Ее высота составляет 24...
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