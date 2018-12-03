Проект Safeguard: история заброшенной пирамиды в США

В глухом районе штата Северная Дакота около городка Некома с населением в полсотни человек расположена огромная заброшенная пирамида. Ее высота составляет 24 метра, а прямо под ней расположен подземный бункер.



Фото: wikipedia.org / Библиотека Конгресса

В нем нет гробницы фараона, только старые вычислительные машины 70-х годов прошлого века. Тут располагался командный центр секретного проекта Safeguard — мощной крепости противоракетной обороны США. Построенный с использованием самых передовых достижений военной промышленности, этот комплекс был покинут через четыре месяца после начала работы.

Сегодня периметр базы по-прежнему огорожен забором из колючей проволоки, но вероятность встретить здесь человека крайне мала. Что случилось с подземной крепостью, вооруженной ракетами с нейтронными боеголовками, читайте на 42.TUT.BY.

На гарантиях взаимного уничтожения

Появление ракет, способных доставлять ядерное оружие за тысячи километров, заставило политиков двух сильнейших государств мира СССР и США в 1972 году сесть за стол переговоров, главной темой которых была противоракетная оборона. С обеих сторон понимали, что в случае создания системы ПРО, способной перехватить любые ракеты, риск начала ядерной войны становился как никогда высоким.



Фото: cosmic.ucoz.ua

Договор должен был обеспечить возможность взаимного гарантированного уничтожения и уберечь мир от ядерной войны. Впрочем отказываться от систем ПРО окончательно никто не планировал — их отсутствие облегчало нанесение обезоруживающего удара одной из сторон.

В итоге было принято решение, что СССР и США оставляют за собой возможность развернуть один район противоракетной обороны для защиты наиболее важных стратегических объектов. Количество противоракет ограничивалось сотней единиц, а дальность их действия — не более 1000 км.

Возвести такой район планировалось в Северной Дакоте, чтобы прикрыть эскадрилью Гранд Форкс, насчитывающую 15 ракетных полков и 150 шахтных пусковых установок отдельного старта МБР «Минитмен». Проект получил название Safeguard - «мера предосторожности».

Заброшенный город в глуши

В сжатые сроки в глуши около городка Некома был построен военный комплекс общей площадью 11 798 кв м. На его территории располагались связанные между собой поземными ходами многочисленные строения: подземная электростанция, резервуары для хранения топлива, помещение для сборки боевых частей ракет, пусковые установки противоракет, градирня, несколько подземных бункеров и другие сооружения.



Изображение: YouTube/Kyle Gagner

Над комплексом возвышался похожий на усеченную пирамиду радар ракетной позиции: Missile Site Radar. С каждой стороны пирамиды на наклонных стенах размещались фазированные антенные решетки РЛС диаметром четыре метра и дальностью обнаружения целей 1100 км. Таким образом, радар обеспечивал круговой обзор на 360 градусов

В 40 км от MSR находился еще более мощный радар Perimeter Acquisition Radar — ключевая часть системы Safeguard. Радар представлял из себя РЛС раннего предупреждения и слежения с пассивной фазированной антенной решеткой, содержащей 20 000 излучающих элементов.



Perimeter Acquisition Radar. Фото: wikipedia.org

Такая РЛС на дистанции до 3200 километров могла различить объект диаметром около 24 сантиметров. Благодаря ее огромной дальности военные могли своевременно обнаружить ракеты противника и принять ответные меры. К слову, эта часть системы все еще на боевом дежурстве и используется ВВС США.

30 спартанцев

Safeguard мог не только обнаруживать ракеты противника, но и перехватывать. Для этого комплекс был вооружен 30-ю дальнобойными ракетами LIM-49A Spartan ("спартанец"). Их позиция располагалась рядом с комплексом, ракеты находились в защищенных шахтах. Размер ракеты был внушительным: длина — 16,8 метра, ширина — 1,09 метра, а вес составлял 13 тонн. LIM-49A обладала максимальной дальностью управляемого полета в 740 км, а потолок поражения целей составлял 560 км.



Центральная позиция. На переднем плане — шахтные пусковые позиции противоракет «Спринт» и «Спартан"/ Фото: wikipedia.org / Библиотека Конгресса США

Для большей эффективности ракеты Spartan снабжались термоядерной боеголовкой W71 мощностью пять мегатонн. Из-за этого противоракета могла поразить цель даже на расстоянии в 46 километров от эпицентра подрыва.

Одним из действенных средств поражения «спартанца» при взрыве были мощные рентгеновские лучи, которые, попадая на корпус боеголовки, мгновенно разогревали его материал до испарения, что приводило к абляционному (взрывоподобному расширению испаренного материал) взрыву.



Загрузка ракеты «Спринт» в шахту. Фото: wikipedia.org/Ryan Crierie

Если бы заслон «спартанцев» прорвали, в дело должны были вступить вступали противоракеты «Спринт». Их задачей был перехват боеголовки в верхних слоях атмосферы, на дистанции до 40 километров. Для этого они оснащались нейтронной боевой частью мощностью в одну килотонну.

Слишком дорого

Против «Safegurad» сыграл выпущенный ранее — в 1973 году — приказ министра обороны Джеймса Шлезингера о запланированном сокращении расходов на комплекс в армейском бюджете 1977 года.

Однако крепость ПРО просуществовала куда меньше. По официальным источникам комплекс начал работать 1 апреля 1975 года и достиг оперативной готовности уже 28 сентября того же года.



Фото: wikipedia.org

Буквально сразу после ввода комплекса в строй Комитет по ассигнованиям проголосовал за деактивацию комплекса. Жаркие дебаты в Палате и Сенате привели к тому, что президент Джеральд Форд подписал окончательный законопроект об ассигнованиях 9 февраля 1976 года и 10 февраля работа комплекса была официально прекращена.

Прекращение проекта «Safegurad» также связывают с появлением баллистических ракет UGM-73 Poseidon с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения. Они предназначались для вооружение подводных лодок, которые, находясь на дежурстве в разных точках океана, были практически неуязвимы и гарантировали нанесение ответного удара.