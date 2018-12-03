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velcom предлагает Huawei Y5 lite за 129 рублей, но с определенными условиями
04.12.2018 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеком-оператор velcom предложил купить Huawei Y5 lite по сниженной цене и получить скидку на один из своих тарифных планов. Об этом
При подключении нового абонентского номера на тарифный план «Комфорт» смартфон продают за 129 рублей, но только при покупке одним платежом — в рассрочку условия другие. У других продавцов в наших интернет-магазинах за
На первые 90 дней покупателям предложат скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу «Комфорт». После этого его цена составит 11,43 рублей в месяц.
При этом в velcom с покупателем заключат дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Комфорт и Комфорт+, тарифам Для общения L, Light+, lemon, Smart Бесконечный, Бизнес-класс, Web10 + voka, Супер WEB 10, Cупер WEB 30
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Телеком-оператор velcom предложил купить Huawei Y5 lite по сниженной цене и получить скидку на один из своих тарифных планов. Об этом сообщается на официальном сайте...
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