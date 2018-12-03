velcom предлагает Huawei Y5 lite за 129 рублей, но с определенными условиями

Телеком-оператор velcom предложил купить Huawei Y5 lite по сниженной цене и получить скидку на один из своих тарифных планов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фото: kupi.tut.by

При подключении нового абонентского номера на тарифный план «Комфорт» смартфон продают за 129 рублей, но только при покупке одним платежом — в рассрочку условия другие. У других продавцов в наших интернет-магазинах за Huawei Y5 lite просят не менее 250−270 рублей.

На первые 90 дней покупателям предложат скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу «Комфорт». После этого его цена составит 11,43 рублей в месяц.

При этом в velcom с покупателем заключат дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Комфорт и Комфорт+, тарифам Для общения L, Light+, lemon, Smart Бесконечный, Бизнес-класс, Web10 + voka, Супер WEB 10, Cупер WEB 30

Huawei Y5 lite оснащается 5,45-дюймовым экраном (1440 на 720 пикселей), процессором MTK MT6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD-карты, аккумулятором емкостью в 3020 мАч, а также основной и фронтальной камерами соответственно на 8 и 5 Мп.