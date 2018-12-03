|
Т-34 или Т-72? В России устроили гонки на танках
04.12.2018 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В честь 120-летия со дня рождения Михаила Кошкина — создателя танка Т-34 — танки разных эпох впервые соревновались в скорости на дистанции 350 метров.
Несмотря на почтенный возраст, Т-34−85 проехал всю дистанцию и даже пришел к финишу первым, но только потому, что Т-72БЗ и Т-90С пропустили легенду вперед, тем самым отдавая дань уважения своему легендарному «прадедушке».
Водитель-испытатель Олег Домрачев отметил, что Т-34−85 никогда не подводил: «Эта машина сделана на века. Более выносливой и долготерпимой мы не знаем!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь 120-летия со дня рождения Михаила Кошкина — создателя танка Т-34 — танки разных эпох впервые соревновались в скорости на дистанции 350 метров. Видео с места...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)