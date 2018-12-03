Apple включила приложения белорусов в список лучших игр 2018 года

Разработки белорусской компании Playgendary попали в списки лучших приложений для iPhone и iPad, составленный по итогам 2018 года для всех стран, где используют гаджеты компании.



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Приложение Kick the Buddy составители топа поместили на 19-е место в списке «Лучшие бесплатные игры для iPhone». Также эта игра оказалась на третьем месте в двадцатке лучших бесплатных игр для iPad.

Kick the Buddy — это игра, которая позволяет выместить стресс, избивая манекен разными способами. Версию игры для Android установили более 50 миллионов раз.

В список лучших приложений для iPad попала и другая разработка Playgendary — Bowmasters — Multiplayer Game. Эта игра дает возможность сыграть за лучника и проверить свою меткость, на Android у нее также более 50 миллионов установок.