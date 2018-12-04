Все, что нужно знать о роботах-пылесосах, в вопросах и ответах

Робот-пылесос — бытовой прибор, способный взять на себя обязанности по уборке и освободить наше свободное время. Но не все торопятся заводить подобное устройство у себя дома — многим просто непонятно, как оно работает. Интернет-магазин « Белробототехника » и TUT.BY рассказывают об этом.

Почему эти пылесосы называют роботами? Из названия понятно, что главное отличие роботов-пылесосов от классических моделей в том, что им для работы не нужен человек — достаточно просто активировать устройство и заниматься своими делами. Поэтому их и называют роботами. Всю работу такое устройство выполнит самостоятельно — построит схему движения в комнате, выполнит уборку и даже встанет станет на зарядную станцию, когда это станет необходимо. Все, что требуется от владельца аппарата — очистить контейнер от собравшегося мусора после окончания цикла уборки.

Могут ли роботы полностью заменить обычные пылесосы? Избавить вас от необходимости генеральной уборки дома с помощью обычного пылесоса роботы вряд ли смогут — вычистить въевшиеся пятна или качественно собрать мусор в углах помещений у них, скорее всего, не получится. Но облегчить жизнь им все же удастся. Роботы отлично справляются, например, с уборкой шерсти от домашних животных или скопившейся пыли. Они могут пылесосить, когда вас нет дома: для этого во многих моделях есть специальные программы. К тому же, производители стремятся наращивать всасывающую мощность своих моделей. Если включать робота пару раз в неделю, то в квартире вполне реально сохранить чистоту до следующей «генеральной» уборки.

Как роботы-пылесосы собирают пыль? В большинстве современных моделей снизу находится вращающаяся щетка, которая заметает мусор в пылесборник. Кроме того, во многих аппаратах по бокам есть дополнительные боковые щетки. Они нужны для выметания пыли из труднодоступных зон. Это, например, позволит роботу убрать вдоль стен или мебели. Пылесборники бывают разного объема — обычно от 250 миллилитров до одного литра. Оптимальный вариант для квартиры — 600−700 миллилитров. Этого хватит, чтобы собрать мусор из двух-трех комнат.

Но откуда робот знает, куда ему двигаться и где нужно убирать? В зависимости от стоимости конкретной модели, роботы-пылесосы стоят маршруты движения разными способами. Но, в любом случае, от пользователя дополнительные действия вряд ли потребуются — максимум, перенести устройство из одной комнаты в другую. Более простые модели, как правило, двигаются хаотично — например, по спирали, зигзагом или по прямой. Устройства более высокого класса могут строить полноценные карты помещений и планировать оптимальный маршрут исходя из них. Так у них получается сократить время, необходимое для уборки. Чтобы строить такие карты помещений, используется набор специальных датчиков — например, камеры или лазерные дальномеры. В первом случае робот фотографирует поверхность потолка, стен и дверных проемов в комнате и запоминает получившийся маршрут. Во втором — дальномер измеряет расстояние до предметов и заносит собранную информацию в систему.

Что будет, если во время уборки робот с чем-нибудь столкнется? В таком случае робот остановится и изменит траекторию движения — вред мебели, другим предметам в помещении, животным или детям он не нанесет. К тому же, большинство моделей оснащаются «бамперами», в которых располагаются сенсоры определения препятствий — инфракрасные излучатели и измерители величины отражающего сигнала. Вместе они позволяют роботам отслеживать предметы на пути движения на расстоянии одного-пяти сантиметров и объезжать их.

Роботы подходят для всех типов уборки? Как и обычные пылесосы, роботы предназначены для сухой или влажной уборки. В первом случае все понятно: во время движения устройство захватывает с поверхности пыль, крошки и шерсть и помещает их в пылесборник. С влажной уборкой немного сложнее. В некоторых моделях (их еще называют полотерами) на специальное крепление с нижней части робота помещается насадка из микрофибры, на которую из небольшого резервуара подается вода. Таким образом пылесос не только собирает грязь, но и протирает пол. Существуют и более технически продвинутые модели, в которых вода распыляется на пол. После этого робот перемещается на место, куда ее распылил, и протирает поверхность салфеткой. Но такие аппараты из-за более высокой стоимости распространены меньше.

Справится ли такой прибор с ковром? Как правило, роботы-пылесосы могут очищать только твердые горизонтальные поверхности — плитку, паркет, ламинат, линолеумы. Они также подходят для уборки коротковорсных ковров высотой примерно до двух сантиметров. С длинноворсными они, скорее всего, не справятся, ведь с перемещением по такой поверхности могут возникнуть сложности из-за низкого клиренса. Существуют и более специфические модели. К примеру, некоторые нужны для чистки окон — благодаря вакуумным двигателем у них получается удерживаться на вертикальных поверхностях. Но и для очищения горизонтальных стеклянных столов они также подойдут. Такие устройства продает, например, «Белробототехника».

Роботы-пылесосы работают от аккумуляторов или от сети? Большинство современных моделей оснащаются встроенными аккумуляторами. На одном заряде батареи они, как правило, способны проработать не более трех часов. Впрочем, большой проблемой это назвать нельзя: когда понадобится зарядиться, роботы сами приедут на станцию. Последняя обычно идет в комплекте к устройству, от покупателя требуется лишь предварительно установить ее в помещении. А для большего удобства современными роботами можно даже управлять с пульта дистанционного управления или даже со смартфона.