Флагманский процессор Snapdragon 855 с поддержкой 5G представлен официально

Компания Qualcomm представила топовый процессор для мобильных устройств — Snapdragon 855. Об этом сообщает The Verge.



Фото: The Verge

Скорее всего, Snapdragon 855 появится в большинстве флагманских смартфонов первой половины следующего года. Чип построен по 7-нм техпроцессу и поддерживает работу в сетях 5G, которые начнут развертываться в некоторых странах уже в 2019 году.

В Qualcomm заявляют, что производительность в области искусственного интеллекта (AI) в Snapdragon 855 возросла втрое в сравнении с процессором предыдущего поколения. Кроме того, смартфоны с Snapdragon 855 будут поддерживать ультразвуковые 3D-сканеры отпечатков пальцев, встроенные прямо в дисплеи. Последние работают, даже если палец пользователя мокрый.

Кроме того, Snapdragon 855 включает дополнительный ISP-процессор «компьютерного зрения» для распознавания объектов при съемке и выбора настроек для оптимизации кадра.

Еще одно нововведение — система под названием Snapdragon Elite Gaming. Это набор алгоритмов и программных улучшений, призванных улучшить ключевые направления мобильного гейминга вроде графики, энергопотребления, тепловыделения, звука и других параметров.