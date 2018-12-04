В работе Facebook произошел сбой

В Европе случился сбой в работе Facebook. По данным ресурса Downdetector , проблема затронула множество стран, в том числе Беларусь, Россию и Украину.

Трудности с доступом начались около 17 часов по минскому времени. Downdetector зарегистрировал более 160 отчетов о проблеме. Основная жалоба пользователей: соцсеть выбрасывает из личных аккаунтов и не дает войти в них снова.