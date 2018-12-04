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В работе Facebook произошел сбой
05.12.2018 17:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Европе случился сбой в работе Facebook. По данным ресурса
Трудности с доступом начались около 17 часов по минскому времени. Downdetector зарегистрировал более 160 отчетов о проблеме. Основная жалоба пользователей: соцсеть выбрасывает из личных аккаунтов и не дает войти в них снова.
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В Европе случился сбой в работе Facebook. По данным ресурса Downdetector, проблема затронула множество стран, в том числе Беларусь, Россию и Украину.
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