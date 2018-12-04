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Москвич купил на рынке пауэрбанк, но внутри оказались не батареи

05.12.2018 18:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В одном из торговых центров в Москве мужчине продали внешний аккумулятор, c «сюрпризом». Об этом его друг рассказал на площадке Pikabu.

Москвич купил на рынке пауэрбанк, но внутри оказались не батареи
Фото: pikabu.ru

После покупки владелец пауэрбанка решил подзарядить от него свой смартфон, но что-то пошло не так — за час телефон восполнил только пять процентов заряда. Мужчина решил разобрать внешний аккумулятор и выяснить, в чем проблема.

Москвич купил на рынке пауэрбанк, но внутри оказались не батареи
Фото: pikabu.ru
Москвич купил на рынке пауэрбанк, но внутри оказались не батареи
Фото: pikabu.ru

Оказалось, что аккумуляторы по краям не подключены к плате, и вся конструкция держится на скотче, а не на болтах. После обнаружилось, что внутри некоторых аккумуляторов засыпан песок, который «шебуршит», если потрясти устройство.

 
 
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В одном из торговых центров в Москве мужчине продали внешний аккумулятор, c «сюрпризом». Об этом его друг рассказал на площадке Pikabu.
 
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