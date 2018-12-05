В России назвали лучшие смартфоны 2018 года

Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обновила список лучших, по их мнению, смартфонов. Об этом говорится на официальном сайте компании.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: service-ouwale.fr

В октябре «Роскачество» уже обновляло список лучших, по их мнению, смартфонов. Тройка лидеров не изменилась — это по-прежнему Samsung Galaxy Note 9, iPhone Xs Max и iPhone Xs.

С тех пор с седьмого на девятое место опустился Samsung Galaxy S8+ — его вытеснили Huawei Mate 20 Pro (седьмое место) и iPhone Xr (восьмое место). Замыкают Топ-10 две модели, набравшие одинаковые баллы: iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro. Таким образом, из топа «вылетел» Samsung Galaxy Note 8. На данный момент список лучших смартфонов по версии «Роскачества» выглядит так:

Эксперты проверяли эргономику смартфонов, возможности камер, звонки, набор сообщений, воспроизведение музыки, навигацию и работу в интернете. Также специалисты оценивали мощность, многофункциональность, универсальность гаджетов и удобство их интерфейсов. Не остались без внимания и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность и качество передачи речи в шумной обстановке, уточняет РБК.

Смотрите, сколько у нас стоит тройка лучших смартфонов по версии «Роскачества»: