|
Почему у российских боевых самолетов вытянутый нос?
06.12.2018 12:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Всем известно, самыми красивыми среди военных самолетов считаются боевые. Интересно то, что боевые самолеты одного класса могут отличаются между собой по конструкции.
Автор китайского издания
Нос у китайских и американских самолетов четвертого поколения немного приплюснут, а у российских — вытянут. Зачем же нужна такая конструкция? Неужели для красоты? Дело, конечно, не только в этом. Такой дизайн не только хорош с точки зрения эстетики, но и удобен пилоту, которому в процессе управления самолетом открывается более широкий обзор.
Однако это — не самая важная причина. Важнее всего то, что в вытянутый нос вмещается больше радаров. Так, на использование радиолокации обращают большое внимание при разработке самолетов Сухого. Низкие показатели скрытности этих самолетов в определенной степени могут быть восполнены передовым радиолокационным оборудованием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем известно, самыми красивыми среди военных самолетов считаются боевые. Интересно то, что боевые самолеты одного класса могут отличаются между собой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)