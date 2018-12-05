Почему у российских боевых самолетов вытянутый нос?

Всем известно, самыми красивыми среди военных самолетов считаются боевые. Интересно то, что боевые самолеты одного класса могут отличаются между собой по конструкции.



Су-27. Изображение: YouTube

Автор китайского издания NetEase заметил, что носовая часть российских самолетов отличается от других. Портал « ИноСМИ » перевел материал китайского издания, где содержится ответ на этот вопрос.

Нос у китайских и американских самолетов четвертого поколения немного приплюснут, а у российских — вытянут. Зачем же нужна такая конструкция? Неужели для красоты? Дело, конечно, не только в этом. Такой дизайн не только хорош с точки зрения эстетики, но и удобен пилоту, которому в процессе управления самолетом открывается более широкий обзор.

Однако это — не самая важная причина. Важнее всего то, что в вытянутый нос вмещается больше радаров. Так, на использование радиолокации обращают большое внимание при разработке самолетов Сухого. Низкие показатели скрытности этих самолетов в определенной степени могут быть восполнены передовым радиолокационным оборудованием.