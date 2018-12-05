За ним следили: Минобороны России раскрыло подробности приближения эсминца США к Владивостоку

Американский эсминец McCampbell ВМС США не приближался к территориальным водам России ближе, чем на 100 км, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Минобороны Игорь Конашенков. Все это время эсминец был под контролем противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и морской авиации.



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Представитель Минобороны России выразил «недоумение словесным подвигом представителя ВМС США, попытавшегося представить рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря демонстративным».

Напомним, что американский эсминец USS McCampbell в среду, 5 декабря, проплыл «в непосредственной близости» от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.

Представитель ВМС США пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр назвала маневр американского эсминца операцией «Свободная навигация». «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — сказала Макмарр. «Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — добавила она.