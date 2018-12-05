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За ним следили: Минобороны России раскрыло подробности приближения эсминца США к Владивостоку
06.12.2018 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американский эсминец McCampbell ВМС США не приближался к территориальным водам России ближе, чем на 100 км,
Представитель Минобороны России выразил «недоумение словесным подвигом представителя ВМС США, попытавшегося представить рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря демонстративным».
Напомним, что американский
Представитель ВМС США пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр назвала маневр американского эсминца операцией «Свободная навигация». «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — сказала Макмарр. «Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — добавила она.
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Американский эсминец McCampbell ВМС США не приближался к территориальным водам России ближе, чем на 100 км, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя...
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