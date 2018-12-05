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Российский школьник написал «ВКонтакте», что устроит теракт. Его нашли за полчаса

06.12.2018 15:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Школьник из Нижневартовска пригрозил устроить теракт в комментариях «ВКонтакте». Его нашли за полчаса и возбудили уголовное дело. Об этом «Медиазоне» рассказале в пресс-службе управления МВД по региону.

Российский школьник написал «ВКонтакте», что устроит теракт. Его нашли за полчаса
Изображение: Stroganova / pixabay.com

Утром 4 декабря местный телеканал «Самотлор» сообщил, что, несмотря на морозы, занятия в школе не отменяют. В комментариях к этой записи начали появляться оскорбления и угрозы.

«Нам предлагали умереть, сгнить, нас обещали взорвать, а новые обороты, связанные с интимными действиями, которые поступили в нашу сторону, можно вносить в словарь матов. И авторы этих „предложений“ — дети, которые недовольны отсутствием актировки для старших классов», — говорится в сообщении телеканала.

Изображение: Телеканал "Самотлор" / tjournal.ru
Изображение: Телеканал "Самотлор" / tjournal.ru

Сотрудники передали скриншоты комментариев в местное управление образования и полицию. «Полиции хватило всего 30 минут, чтобы по безымянной странице в социальной сети найти молодого человека, который угрожал телеканалу», — пишут сотрудники канала.

В итоге персонал телеканала эвакуировали, на несколько часов работа редакции была приостановлена. Угроза теракта в здании не подтвердилась.

Против школьника возбудили дело о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 1 статьи 207 УК РФ). Сейчас ученик находится под подпиской о невыезде.

 
 
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Школьник из Нижневартовска пригрозил устроить теракт в комментариях «ВКонтакте». Его нашли за полчаса и возбудили уголовное дело. Об этом «Медиазоне»...
 
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