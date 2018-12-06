Заработал портал, где можно оценить качество работы государственных организаций

В Беларуси заработал Портал рейтинговой оценки белорусских организаций . Тут можно оценить качество оказываемых населению услуг, сообщает пресс-служба Министерства связи и нформатизации.

Как сообщает министерство, портал предоставляет гражданам «удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций».

Всего на портале представлена 9751 организация. Для того чтобы оценить их работу, а также посмотреть оценки, которые выставили другие пользователи, необходимо зарегистрироваться.

Оценивать работу госорганизаций предлагается по 5-балльной шкале по следующим критериям:

простота и понятность процесса получения услуги;

доступность информации о порядке получения услуги;

соблюдение установленного срока предоставления услуги;

вежливость и доброжелательность сотрудников.

«На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на Портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан», — уверены в министерстве.

До 1 января 2019 года портал работает в тестовом режиме.