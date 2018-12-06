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Заработал портал, где можно оценить качество работы государственных организаций
06.12.2018 23:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Беларуси заработал
Как сообщает министерство, портал предоставляет гражданам «удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций».
Всего на портале представлена 9751 организация. Для того чтобы оценить их работу, а также посмотреть оценки, которые выставили другие пользователи, необходимо зарегистрироваться.
Оценивать работу госорганизаций предлагается по 5-балльной шкале по следующим критериям:
«На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на Портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан», — уверены в министерстве.
До 1 января 2019 года портал работает в тестовом режиме.
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