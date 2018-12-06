Обзор самого дорогого флагмана Xiaomi: стоит ли Mi 8 Pro своей цены?

Xiaomi Mi 8 Pro — усовершенствованная версия «обычного» флагмана Mi 8 ( наш обзор ), в которую производитель встроил все самые передовые технические наработки. Но без минусов не обошлось — по некоторым параметрам устройство проигрывает своей базовой версии.



Xiaomi Mi 8 Pro

Mi 8 Pro уже официально продается в Беларуси за 1499 рублей, простой Mi 8 при этом стоит 1199 рублей. Мы протестировали новинку и готовы рассказать, стоит она своих денег или можно остановиться на чуть более простой модификации.

Внимание к деталям

По габаритам Mi 8 Pro практически не отличается от Mi 8 — первый аппарат всего на два грамма тяжелее (соответственно 177 граммов и 175 граммов). По толщине, высоте и ширине разницы нет. Пользоваться обоими смартфонами одной рукой одинаково удобно, большим пальцем можно дотянуться до правого верхнего угла экрана — словом, с эргономикой все в порядке.





Главное визуальное различие между гаджетами — прозрачная задняя панель в Mi 8 Pro. Под ней заметны «внутренности» смартфона — плата с процессором и контактами, встроенный аккумулятор. Но производитель пошел на хитрость — на самом деле нам видна лишь декоративная панель, которая прикрывает настоящие компоненты.





На наш взгляд, серьезной проблемой это не назовешь — Mi 8 Pro выглядит необычно и заставляет окружающих обращать на себя внимание. Важнее забота Xiaomi о мелочах — например, контур двойной основной камеры, клавиша питания на правой грани и порт USB-C окрашены в красный цвет. В сочетании с темным корпусом такая комбинация смотрится выигрышно.









В остальном перед нами — копия Mi 8. У смартфонов одинарный мультимедийный динамик, который с комфортом позволит разве что смотреть ролики в YouTube, и слот для одновременного использования двух nanoSIM-карт. Порта 3,5-мм для наушников нет — их можно подключить по комплектному переходнику или через Bluetooth.





В коробке со смартфоном также есть силиконовый чехол — особо высоким качеством кейс не отличается (наверняка при длительном использовании он будет желтеть), но на первое время для защиты устройства при случайных падениях вполне подойдет.





Из минусов Mi 8 Pro — невозможность беспроводной зарядки, отсутствие технологии защиты от воды и установки карты памяти microSD. Зато в актив аппарата входит двухдиапазонный GPS, улучшающий точность позиционирования при навигации.

Встроенный в экран сканер отпечатков

Еще одна ключевая особенность Xiaomi Mi 8 Pro — встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев, который расположился посередине нижней части панели. Впечатления от его работы — смешанные.





С одной стороны, большую часть времени сенсор работает без нареканий — прикладываете палец к подсвечивающийся пиктограмме отпечатка, и телефон разблокируется. С другой стороны, для распознавания пальца жать на дисплей нужно с усилием — в ином случае смартфон просто не узнает владельца.





Силу, которую необходимо прикладывать для срабатывания датчика, можно сравнить с той, которая нужна для работы функции 3D Touch в последних моделях iPhone. Словом, жать с усилием не всегда удобно — например, когда телефон нужно быстро разблокировать «на ходу» на улице.

Но даже в идеальных условиях скорость распознавания через экранный сканер уступает «классическим» датчикам, как на задней стороне обычного Mi 8 — последний активирует аппарат ощутимо быстрее.

В общем, пользоваться дисплейным сканером Mi 8 Pro можно, но назвать технологию лишенной недостатков пока не получается.

Распознавание лица — одно из лучших среди всех Android-смартфонов, но есть нюанс

В Xiaomi Mi 8 для распознавания лица используется не только фронтальная камера, но и дополнительный инфракрасный излучатель. Он помогает смартфону быстрее и точнее узнавать лицо владельца в полной темноте. В Mi 8 Pro используется точно такая же система.



На фото Xiaomi Mi 8 Pro

При этом в модификации Xiaomi Mi 8 под названием Explorer Edition (вышла в Китае до анонса Mi 8 Pro) применяется еще более точная технология с построением 3D-карты лица пользователя. Кроме описанных выше плюсов, она обеспечивает большую надежность — обмануть 3D-сканер обычной фотографией человека не получится.

Почему 3D-сенсор лица решили не встраивать в Mi 8 Pro, непонятно. Ведь другие «фишки» Explorer Edition вроде экранного сканера отпечатков пальцев или прозрачной «спинки» Pro-модель получила.

Впрочем, весомой проблемой это не является — и без 3D-датчиков Mi 8 Pro по лицу разблокируется меньше чем за секунду. Это один из лучших результатов среди всех Android-смартфонов. Пользоваться таким способом активации весьма удобно.

Отличный дисплей

Смартфон оснащается экраном на 6,21 дюйма с AMOLED-матрицей разрешением 2248 на 1080 пикселей (402 ppi), поддержкой цветового пространства DCI-P3 и HDR 10.





В отличие от множества других аппаратов с OLED-матрицами, панель Mi 8 Pro при наклоне не желтит и не синит, при этом сохраняя идеальный черный цвет. Максимальной яркости вполне достаточно для комфортной работы со смартфоном под солнцем, к четкости изображения претензий также нет.

В общем, экран отлично откалиброван и, на наш взгляд, является одним из главных плюсов аппарата.





Из дополнительных «бонусов» — возможность гибкой настройки дисплея на более теплые или холодные оттенки в настройках, а также активация режима Always On Display. При его включении на заблокированном черном дисплее всегда отображается текущее время и дата.

Правда, все названные выше плюсы относятся и к обычному Xiaomi Mi 8 — по личному мнению автора обзора, разницы в экранах между аппаратами нет.

Производительности хватит на годы вперед

Во всех флагманских смартфонах, побывавших у нас на тестировании за последние месяцы, с производительностью не было никаких проблем — Mi 8 Pro исключением не является.

Ниже — полные спецификации Xiaomi Mi 8 Pro:

Экран 6,21 дюйма, 2248×1080 пикселей, AMOLED Процессор Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,8 ГГц) Память, ГБ 8/128 ГБ, microSD нет Фронтальная камера 20 Мп (f/2.0) Основная камера 12 Мп (f/1.8) и 12 Мп (f/2.4) Аккумулятор 3000 мАч Габариты и вес 154,9×74,8×7,6 мм, 177 граммов

За счет топового процессора Snapdragon 845, а также целых 8 ГБ оперативной памяти (столько сегодня устанавливается во многих ноутбуках) говорить о лагах в каких-либо приложениях или 3D-играх, подтормаживаниях в интерфейсе или других проблемах не приходится — все работает крайне быстро и плавно.

Этому способствует и обновленная оболочка MIUI 10, которая внешне чем-то схожа с «голым» Andoird 9 (например, в дизайне шторки с быстрыми настройками).

«Для галочки» мы решили запустить тест AnTuTu, измеряющий мощность смартфонов. В нем Xiaomi Mi 8 Pro набрал почти 290 тысяч баллов — больше только у новых iPhone Xs. Очевидно, что Mi 8 Pro создавался с запасом по мощности минимум на пару лет вперед.





Но, как и в случае с дисплеем, это же можно сказать и про обычный Mi 8. По ощущениям, отличий в скорости работы между гаджетами нет. Но это и понятно — аппаратно Mi 8 отличается от Mi 8 Pro лишь чуть меньшим объемом памяти.

День на одном заряде

Несмотря на практически идентичные габариты с обычным Xiaomi Mi 8, топовый Mi 8 Pro оснастили аккумулятором меньшей емкости — соответственно 3000 мАч против 3400 мАч. Время автономной работы снизилось пропорционально — если при средней нагрузке Mi 8 «живет» до полутора дней, то Mi 8 Pro — не больше суток.

Это подтверждает и синтетический тест AnTuTu Tester. В нем результат Mi 8 Pro составляет 7,6 тысячи баллов, а простого Mi 8 — почти десять тысяч очков.





Xiaomi Mi 8 Pro поддерживает быструю зарядку, нужный адаптер питания поставляется вместе со смартфоном (технология Quick Charge 3.0). Впрочем, аппарат может работать и с более продвинутой Quick Charge 4.0, но для этого придется докупить отдельный адаптер питания.

Камера, как в обычном Mi 8

Основная и фронтальная камеры в Mi 8 и Mi 8 Pro — одинаковые. На задней стороне корпусов обоих смартфонов находятся сдвоенные фотомодули, каждый разрешением в 12 Мп. Диафрагма первого, широкоугольного — f/1.8 (есть оптическая стабилизация), второго, телефото — f/2.4.

Второй модуль нужен для двукратного оптического зума и создания фото с размытием (боке). С последним Xiaomi Mi 8 Pro (соответственно и Mi 8) справляется неплохо — передний план аккуратно отделяется от «задника». Кроме того, степень и точку размытия можно настроить после съемки:





С обычными фотографиями, сделанными как днем, так и ночью, особых проблем нет — они получаются отличного качества и вполне способны конкурировать со снимками с других флагманских аппаратов. Впрочем, до качества кадров с признанных лидеров вроде Huawei Mate 20 Pro или Google Pixel 3 XL они все же немного не дотягивают.

Все фотографии ниже сделаны с включенным искусственным интеллектом (AI):

























Разрешение фронтальной камеры Mi 8 Pro — 20 Мп. При желании она позволяет настроить параметры полноты лица, формы носа и подбородка, а также гладкости кожи. Ниже — фотография, сделанная с использованием подобных «улучшалок»:





Резюме

Xiaomi Mi 8 Pro — самая дорогая модель производителя, официально продающаяся в Беларуси. За 1499 рублей покупатели получают смартфон с необычным дизайном, с прозрачной задней панелью, максимально возможной сегодня производительностью, прекрасным дисплеем, быстрой разблокировкой по лицу и конкурентоспособной камерой.





Впрочем, эти «фишки» есть и в чуть более простом Xiaomi Mi 8 за 1199 рублей (в Сети продается еще дешевле). На наш взгляд, разница между смартфонами — минимальная, а встроенный в экран сканер отпечатков пальцев в Mi 8 Pro явно не стоит дополнительных 300 рублей. К тому же «классический» дактилоскопический датчик в Mi 8 работает быстрее.

Еще одно важное различие — время автономной работы. По какой-то причине в Xiaomi Mi 8 Pro установили батарею чуть меньшей емкости, чем в Mi 8. Из-за этого от одного заряда более дорогая модель «живет» максимум сутки, а базовая модификация может протянуть до полутора дней.

В качестве альтернативы Xiaomi Mi 8 Pro можно рассмотреть, например, смартфоны от компании Huawei — P20 ( обзор ) и P20 Pro ( обзор ), которые в последнее время успели ощутимо подешеветь. Еще один вариант — покупка OnePlus 6T или «убийцы флагманов» от самой Xiaomi, Pocophone F1 ( обзор ).

Купить новинку сейчас можно только в MI.BY , авторизованных магазинах Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.