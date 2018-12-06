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Обзор самого дорогого флагмана Xiaomi: стоит ли Mi 8 Pro своей цены?
07.12.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Xiaomi Mi 8 Pro — усовершенствованная версия «обычного» флагмана Mi 8 (
Mi 8 Pro уже официально продается в Беларуси за 1499 рублей, простой Mi 8 при этом стоит 1199 рублей. Мы протестировали новинку и готовы рассказать, стоит она своих денег или можно остановиться на чуть более простой модификации.
Внимание к деталям
По габаритам Mi 8 Pro практически не отличается от Mi 8 — первый аппарат всего на два грамма тяжелее (соответственно 177 граммов и 175 граммов). По толщине, высоте и ширине разницы нет. Пользоваться обоими смартфонами одной рукой одинаково удобно, большим пальцем можно дотянуться до правого верхнего угла экрана — словом, с эргономикой все в порядке.
На наш взгляд, серьезной проблемой это не назовешь — Mi 8 Pro выглядит необычно и заставляет окружающих обращать на себя внимание. Важнее забота Xiaomi о мелочах — например, контур двойной основной камеры, клавиша питания на правой грани и порт USB-C окрашены в красный цвет. В сочетании с темным корпусом такая комбинация смотрится выигрышно.
В остальном перед нами — копия Mi 8. У смартфонов одинарный мультимедийный динамик, который с комфортом позволит разве что смотреть ролики в YouTube, и слот для одновременного использования двух nanoSIM-карт. Порта 3,5-мм для наушников нет — их можно подключить по комплектному переходнику или через Bluetooth.
В коробке со смартфоном также есть силиконовый чехол — особо высоким качеством кейс не отличается (наверняка при длительном использовании он будет желтеть), но на первое время для защиты устройства при случайных падениях вполне подойдет.
Из минусов Mi 8 Pro — невозможность беспроводной зарядки, отсутствие технологии защиты от воды и установки карты памяти microSD. Зато в актив аппарата входит двухдиапазонный GPS, улучшающий точность позиционирования при навигации.
Встроенный в экран сканер отпечатков
Еще одна ключевая особенность Xiaomi Mi 8 Pro — встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев, который расположился посередине нижней части панели. Впечатления от его работы — смешанные.
С одной стороны, большую часть времени сенсор работает без нареканий — прикладываете палец к подсвечивающийся пиктограмме отпечатка, и телефон разблокируется. С другой стороны, для распознавания пальца жать на дисплей нужно с усилием — в ином случае смартфон просто не узнает владельца.
Силу, которую необходимо прикладывать для срабатывания датчика, можно сравнить с той, которая нужна для работы функции 3D Touch в последних моделях iPhone. Словом, жать с усилием не всегда удобно — например, когда телефон нужно быстро разблокировать «на ходу» на улице.
Но даже в идеальных условиях скорость распознавания через экранный сканер уступает «классическим» датчикам, как на задней стороне обычного Mi 8 — последний активирует аппарат ощутимо быстрее.
В общем, пользоваться дисплейным сканером Mi 8 Pro можно, но назвать технологию лишенной недостатков пока не получается.
Распознавание лица — одно из лучших среди всех Android-смартфонов, но есть нюанс
В Xiaomi Mi 8 для распознавания лица используется не только фронтальная камера, но и дополнительный инфракрасный излучатель. Он помогает смартфону быстрее и точнее узнавать лицо владельца в полной темноте. В Mi 8 Pro
При этом в модификации Xiaomi Mi 8 под названием Explorer Edition (вышла в Китае до анонса Mi 8 Pro)
Почему 3D-сенсор лица решили не встраивать в Mi 8 Pro, непонятно. Ведь другие «фишки» Explorer Edition вроде экранного сканера отпечатков пальцев или прозрачной «спинки» Pro-модель получила.
Впрочем, весомой проблемой это не является — и без 3D-датчиков Mi 8 Pro по лицу разблокируется меньше чем за секунду. Это один из лучших результатов среди всех Android-смартфонов. Пользоваться таким способом активации весьма удобно.
Отличный дисплей
Смартфон оснащается экраном на 6,21 дюйма с AMOLED-матрицей разрешением 2248 на 1080 пикселей (402 ppi), поддержкой цветового пространства DCI-P3 и HDR 10.
В отличие от множества других аппаратов с OLED-матрицами, панель Mi 8 Pro при наклоне не желтит и не синит, при этом сохраняя идеальный черный цвет. Максимальной яркости вполне достаточно для комфортной работы со смартфоном под солнцем, к четкости изображения претензий также нет.
В общем, экран отлично откалиброван и, на наш взгляд, является одним из главных плюсов аппарата.
Из дополнительных «бонусов» — возможность гибкой настройки дисплея на более теплые или холодные оттенки в настройках, а также активация режима Always On Display. При его включении на заблокированном черном дисплее всегда отображается текущее время и дата.
Правда, все названные выше плюсы относятся и к обычному Xiaomi Mi 8 — по личному мнению автора обзора, разницы в экранах между аппаратами нет.
Производительности хватит на годы вперед
Во всех флагманских смартфонах, побывавших у нас на тестировании за последние месяцы, с производительностью не было никаких проблем — Mi 8 Pro исключением не является.
Ниже — полные спецификации Xiaomi Mi 8 Pro:
За счет топового процессора Snapdragon 845, а также целых 8 ГБ оперативной памяти (столько сегодня устанавливается во многих ноутбуках) говорить о лагах в каких-либо приложениях или 3D-играх, подтормаживаниях в интерфейсе или других проблемах не приходится — все работает крайне быстро и плавно.
Этому способствует и обновленная оболочка MIUI 10, которая внешне чем-то схожа с «голым» Andoird 9 (например, в дизайне шторки с быстрыми настройками).
«Для галочки» мы решили запустить тест AnTuTu, измеряющий мощность смартфонов. В нем Xiaomi Mi 8 Pro набрал почти 290 тысяч баллов — больше только у новых iPhone Xs. Очевидно, что Mi 8 Pro создавался с запасом по мощности минимум на пару лет вперед.
Но, как и в случае с дисплеем, это же можно сказать и про обычный Mi 8. По ощущениям, отличий в скорости работы между гаджетами нет. Но это и понятно — аппаратно Mi 8 отличается от Mi 8 Pro лишь чуть меньшим объемом памяти.
День на одном заряде
Несмотря на практически идентичные габариты с обычным Xiaomi Mi 8, топовый Mi 8 Pro оснастили аккумулятором меньшей емкости — соответственно 3000 мАч против 3400 мАч. Время автономной работы снизилось пропорционально — если при средней нагрузке Mi 8 «живет» до полутора дней, то Mi 8 Pro — не больше суток.
Это подтверждает и синтетический тест AnTuTu Tester. В нем результат Mi 8 Pro составляет 7,6 тысячи баллов, а простого Mi 8 — почти десять тысяч очков.
Xiaomi Mi 8 Pro поддерживает быструю зарядку, нужный адаптер питания поставляется вместе со смартфоном (технология Quick Charge 3.0). Впрочем, аппарат может работать и с более продвинутой Quick Charge 4.0, но для этого придется докупить отдельный адаптер питания.
Камера, как в обычном Mi 8
Основная и фронтальная камеры в Mi 8 и Mi 8 Pro — одинаковые. На задней стороне корпусов обоих смартфонов находятся сдвоенные фотомодули, каждый разрешением в 12 Мп. Диафрагма первого, широкоугольного — f/1.8 (есть оптическая стабилизация), второго, телефото — f/2.4.
Второй модуль нужен для двукратного оптического зума и создания фото с размытием (боке). С последним Xiaomi Mi 8 Pro (соответственно и Mi 8) справляется неплохо — передний план аккуратно отделяется от «задника». Кроме того, степень и точку размытия можно настроить после съемки:
С обычными фотографиями, сделанными как днем, так и ночью, особых проблем нет — они получаются отличного качества и вполне способны конкурировать со снимками с других флагманских аппаратов. Впрочем, до качества кадров с признанных лидеров вроде Huawei Mate 20 Pro или Google Pixel 3 XL они все же немного не дотягивают.
Все фотографии ниже сделаны с включенным искусственным интеллектом (AI):
Разрешение фронтальной камеры Mi 8 Pro — 20 Мп. При желании она позволяет настроить параметры полноты лица, формы носа и подбородка, а также гладкости кожи. Ниже — фотография, сделанная с использованием подобных «улучшалок»:
Резюме
Xiaomi Mi 8 Pro — самая дорогая модель производителя, официально продающаяся в Беларуси. За 1499 рублей покупатели получают смартфон с необычным дизайном, с прозрачной задней панелью, максимально возможной сегодня производительностью, прекрасным дисплеем, быстрой разблокировкой по лицу и конкурентоспособной камерой.
Впрочем, эти «фишки» есть и в чуть более простом
Еще одно важное различие — время автономной работы. По какой-то причине в Xiaomi Mi 8 Pro установили батарею чуть меньшей емкости, чем в Mi 8. Из-за этого от одного заряда более дорогая модель «живет» максимум сутки, а базовая модификация может протянуть до полутора дней.
В качестве альтернативы Xiaomi Mi 8 Pro можно рассмотреть, например, смартфоны от компании Huawei —
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Xiaomi Mi 8 Pro — усовершенствованная версия «обычного» флагмана Mi 8 (наш обзор), в которую производитель встроил все самые передовые технические наработки. Но без...
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