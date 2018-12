Названы лучшие игры 2018 года

На церемонии The Game Awards назвали лучшие игры 2018 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальную трансляцию на YouTube-канале TGA.



Скринщот из игры God of War

Главную награду — «Лучшая игра года» — получил эксклюзив для PlayStation 4 God of War. Также на эту награду претендовали Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Monster Hunter World, Assassin’s Creed Odyssey и Celeste. Вместе с этим God of War получила награду за лучшую режиссуру и победила в номинации «Лучшая приключенческая игра».

Иконой индустрии названа сооснователь компании 2K Games Грег Томас. Награду за лучшую актерскую игру получил Роджер Кларк, который исполнил роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Игра также победила в номинациях «Лучшая история», «Лучшая музыка» и «Лучший дизайн звука». Лучшим стримером года стал Ninja, лучшим киберспортсменом назвали SonicFox — он заявил, что часть средств, полученных на конкурсе, отдаст своему болеющему раком другу.

Лучшей семейной игрой по итогам голосования стала Overcooked 2, награду «Лучшая стратегия» получила Into the Breach. Лучшая инди-игра — Celeste. За это звание боролись также Dead Cells, Into the Breach, Return of Obra Dinn и The Messenger. В номинации «Лучшая спортивная/гоночная игра» победила Forza Horizon 4. Лучшей развивающейся игрой стала Fortnite, она же получила звание лучшего мультиплеера.

Во время пре-шоу также был озвучен ряд наград. Лучшей игрой в жанре экшен назвали Dead Cells. Награду «Лучшая ролевая игра» получила Monster Hunter World. Overwatch получила звание самой лучшей киберспортивной игры. Лучшей студенческой игрой стала Combat 2018.

Лучшие игры года выбирали, учитывая голоса игроков и профессиональной прессы.