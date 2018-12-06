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Украинские военные получат мощную снайперскую винтовку
07.12.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Контракт на поставку крупнокалиберных винтовок LRT-3 в Украину находится на завершающем этапе,
«После решения Канады внести Украину в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок», — сказал посол.
Еще в прошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, куда разрешены поставки автоматического оружия. А в июле этого года стало известно, что канадская компания PGW Defense Technologies подтвердила договор с Украиной о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов.
LRT-3 ведет огонь мощными патронами калибра .50BMG, эффективная дальность стрельбы составляет 1,8 километра. Винтовка обладает высокой кучностью стрельбы, лежащей на отметке 0,5 МОА.
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Контракт на поставку крупнокалиберных винтовок LRT-3 в Украину находится на завершающем этапе, сообщает «Укринформ». Об этом изданию сообщил посол Украины...
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