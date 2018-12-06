Парк высоких технологий открыл IT-классы по всей стране

В этом году Парк высоких технологий открыл порядка 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. На этой неделе ПВТ поддержал всемирную акцию «Час кода», запустив более 20 IT-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, в наших белорусских селах, малых и больших городах очень много талантливых, способных школьников. Помочь им — главная задача Парка высоких технологий.

При поддержке Парка открылся IT-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии «Часа кода» также запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ откроет новые классы ещё в 10 школах в разных уголках Беларуси.

Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей и преподают его в своих школах. Около 10 тысяч школьников по всей уже изучают Scratch. Еще 2 года назад о нём знало меньше 200 учеников.

Во время акции «Час кода» школьники посещают офисы резидентов Парка высоких технологий в Минске, Бресте, Гродно и Витебске. В Беларуси к проекту подключилось 1500 учреждений образования. Акция «Час кода» проводится ежегодно во всем мире в рамках международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран мира.