Белорус, который снялся в роли украинца для «Первого канала»: «Мне нет оправданий»

Российский «Первый канал» показал минчанина в сюжете, посвященном годовщине Евромайдана. Его представили чужим именем и выдали за жителя Украины. Сам он называет случившееся ошибкой: «Мне нет оправданий, я хочу извиниться перед всеми, кто это видел и слышал».



Кадр из видео Первого канала

Сюжет вышел в эфир в середине ноября. В нем «участник Евромайдана Кирилл Чубенко», рассказывает, что у него нет отопления, а при новой власти его жизнь стала только хуже.

6 декабря популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал разоблачение. Он написал, что герой сюжета — никакой не украинец Кирилл Чубенко, а выпускник минского вуза Виталий Юрченко.

Виталий рассказал TUT.BY, что действительно снялся в сюжете. Он работал аналитиком для компании, которая поставляет информацию с мест для медиакомпаний. Компания получила заказ от «Первого канала» на сюжет с жителем Кривого Рога, у которого нет отопления.

Сюжет на месте сняли с участием настоящего украинца. Однако видео оказалось некачественным. Переделывать было некогда, Виталию предложили появиться в роли героя этого сюжета и повторить его слова.

— Я согласился по необъяснимым для меня причинам, о чем бесконечно жалею, — говорит сейчас Виталий. — Заказчик не был в курсе, для него это была та съемка, которую они хотели получить. Когда я опомнился и попросил меня все-таки не отправлять, ролик уже отправили. Это, конечно, не та тема, на которую надо было соглашаться, это полный ужас. Я знал, что ролик будет о годовщине Майдана и за это мне особенно стыдно, это противоречит моим взглядам. Мне нет оправданий, я хочу извиниться перед всеми, кто это видел и слышал. Это невероятный позор.

Сразу после выхода сюжета в эфир, мужчину узнали несколько знакомых, им он объяснил, как обстояло дело. Но после выхода разоблачения, ему начали писать не только знакомые, но незнакомцы, в том числе с угрозами. Молодой человек удалил информацию со страниц в соцсетях.

«Первый канал» также попросил объяснить, как получилось, что в сюжете из Украины появился минчанин. Из компании Виталий уволился по причинам, не связанным со съемками для российского телевидения.