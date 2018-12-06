Какой автомат Калашникова собирать и разобрать быстрее: АК-12 или АК-74М?

Концерн Калашников провел эксперимент . Легендарный АК-74М и новейший АК-12 разобрали и собрали на время и выявили «победителя». Эксперимент проводил оружейный эксперт концерна Сергей Радкевич.

Первой в ролике демонстрировалась разборка автоматов. При нормативе разборки АК-74М для призывников в 19 секунд у Сергея получилось это сделать за 18,6 секунды. А вот АК-12 удалось разобрать всего за 16,84 секунды (норматива для него пока нет). Такой результат достигнут благодаря тому, что у АК-12 нет необходимости снимать газовую трубку и изменен способ крепления дульного устройства.

Норматив по сборке АК-74М составляет 32 секунды. Сергей Радкевич справился с АК-74М за 29,12 секунды, а со сборкой АК-12 — за 29,28 секунды. Также Сергей отметил, что, по его мнению, сама идея норматива на разборку-сборку лишена смысла — из оружия нужно быстро уметь быстро и точно стрелять.

Сам эксперимент показал, что АК-12, несмотря на возросшие боевые характеристики, сохранил такие важные черты, как простота обслуживания и надежность конструкции. В АК-12 были исправлены многие недостатки предыдущих автоматов. Сила отдачи по сравнению с АК-74 уменьшилась на 20%, а точность существенно возросла благодаря изменениям в конструкции.