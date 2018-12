В Instagram появился баг с «помехами» на фото. Некоторым он понравился

В четверг некоторые пользователи Instagram заметили, что на фотографиях в ленте и Stories появился необычный эффект — помехи в виде полос. Об этом пишет CNN.

Что вызывает проблему и на сколько она распространена, пока не ясно. Представители Instagram заявили, что знают о происходящем и работают над устранением ошибки, но о точных сроках ее исправления пока не говорят.

«Мы в курсе проблемы наложения помех на некоторые фотографии. Понимаем, что это расстраивает, и работаем над тем, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее»

Некоторые пользователи предположили, что этот эффект создается специально (на самом деле это не так) и начали выкладывать фотографии с так называемым глитч-эффектом, который ранее достигался лишь с использованием специальных фильтров или приложений:

Instagram seems to be having a weird glitch on Stories