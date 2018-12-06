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В Instagram появился баг с «помехами» на фото. Некоторым он понравился
07.12.2018 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В четверг некоторые пользователи Instagram заметили, что на фотографиях в ленте и Stories появился необычный эффект — помехи в виде полос. Об этом
Что вызывает проблему и на сколько она распространена, пока не ясно. Представители Instagram заявили, что знают о происходящем и работают над устранением ошибки, но о точных сроках ее исправления пока не говорят.
«Мы в курсе проблемы наложения помех на некоторые фотографии. Понимаем, что это расстраивает, и работаем над тем, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее»
Некоторые пользователи предположили, что этот эффект создается специально (на самом деле это не так) и начали выкладывать фотографии с так называемым глитч-эффектом, который ранее достигался лишь с использованием специальных фильтров или приложений:
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