﻿ «Мстители: Финал»: вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мстители: Финал»: вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года

07.12.2018 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — четвертой части «Мстителей».

До сих пор официальное название картины держалось в секрете — в конце трейлера выясняется, что фильм получит подзаголовок «Финал» (англ. End Game). В России (скорее всего, и в Беларуси) в прокат четвертая части «Мстителей» выйдет 25 апреля.

Сюжет фильма держится в секрете. По одному из слухов, действие ленты развернется спустя несколько лет после событий «Войны бесконечности». Фотографии со съемок намекают, что в деле могут быть замешаны путешествия во времени — с их помощью герои, возможно, смогут отменить эффект от щелчка перчатки Таноса, который уничтожил половину живых существ во Вселенной.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — четвертой части «Мстителей».
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Instagram появился баг с «помехами» на фото. Некоторым он понравился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика