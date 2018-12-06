«Мстители: Финал»: вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года

Студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — четвертой части «Мстителей».

До сих пор официальное название картины держалось в секрете — в конце трейлера выясняется, что фильм получит подзаголовок «Финал» (англ. End Game). В России (скорее всего, и в Беларуси) в прокат четвертая части «Мстителей» выйдет 25 апреля.

Сюжет фильма держится в секрете. По одному из слухов, действие ленты развернется спустя несколько лет после событий «Войны бесконечности». Фотографии со съемок намекают, что в деле могут быть замешаны путешествия во времени — с их помощью герои, возможно, смогут отменить эффект от щелчка перчатки Таноса, который уничтожил половину живых существ во Вселенной.