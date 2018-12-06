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«Мстители: Финал»: вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года
07.12.2018 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — четвертой части «Мстителей».
До сих пор официальное название картины держалось в секрете — в конце трейлера выясняется, что фильм получит подзаголовок «Финал» (англ. End Game). В России (скорее всего, и в Беларуси) в прокат четвертая части «Мстителей» выйдет 25 апреля.
Сюжет фильма держится в секрете. По одному из слухов, действие ленты
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Студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — четвертой части «Мстителей».
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