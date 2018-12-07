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Номер телефона россиянина выложили в соцсети с подписью «Дед Мороз». Дети звонят каждый час
07.12.2018 23:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь твиттера из Москвы fynchoza рассказал, что регулярно получает звонки и сообщения от детей из разных городов России, которые путают его с Дедом Морозом. В
Автор аккаунта (попросил не называть свое имя) рассказал TJ, что работает актером детского театра и по совместительству аниматором. Предположительно, кто-то из коллег пошутил над ним и выложил номер в сообщество во «ВКонтакте». В какое именно, ему неизвестно. При этом актер допустил, что мог сам случайно обнародовать номер.
«Возможно, я по неосторожности сам открыл доступ к своим номерам телефона, давая объявления на соответствующих досках, но это было давно и исключительно по Москве и области. А звонки поступают откуда угодно, только не из Москвы», — рассказал он.
Поначалу актер вежливо объяснял детям, что не имеет отношения к сказочному персонажу, и рассказывал, куда нужно писать письма на самом деле. Но затем дети начали его «терроризировать», на что он стал отвечать блокировками.
По словам пользователя твиттера, незнакомые дети часто обращались за подарками, а затем в основном интересовались, настоящий ли он Дед Мороз. Он отметил, что не сохранил старые сообщения с просьбами, но вспомнил, что дети хотели на Новый год в том числе велосипеды, квадроциклы, котят и кукол LOL.
В твиттере fynchoza опубликовал примеры полученных сообщений. Некоторые дети всё же усомнились в том, что это настоящий Дед Мороз, из-за фотографии в профиле.
Некоторые слали ему аудиосообщения, даже указывая адрес. В одном из них
Порой ему попадались не самые вежливые собеседники.
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