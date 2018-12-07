До минус 1000 рублей: velcom снизил цены на iPhone X, iPhone Xr и iPhone Xs

Телеком-оператор velcom снизил цены последних смартфонов компании Apple — iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Смартфоны по сниженной цене доступны как при покупке одним платежом, так и в рассрочку на шесть и одиннадцать месяцев. В первом случае размер скидки больше.

Например, iPhone X (64 ГБ) при единовременной оплате подешевел с 2799 до 2299 рублей, iPhone Xr (64 ГБ) с 2599 до 2199 рублей, iPhone Xs (64 ГБ) с 3499 до 2799 рублей, iPhone Xs Max (64 ГБ) — с 3799 до 3099 рублей. Топовая модификация iPhone Xs Max с 512 ГБ встроенного хранилища и вовсе «скинула» в цене 1000 рублей, с 4999 до 3999 рублей.

При покупке аппаратов в рассрочку с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством пользоваться услугами связи в течение срока действия рассрочки и с обслуживанием не менее 11 месяцев по тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, по тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный.

Полный список новых цен в сравнении с прежней стоимостью смартфонов смотрите в таблице ниже:

Модель Цена при

покупке единовременным

платежом до

снижения, руб. Цена при

покупке единовременным

платежом, руб. Цена в рассрочку

11 месяцев до

снижения, руб. Цена в рассрочку

11 месяцев, руб. Apple iPhone X 64GB 2 799 2 299 2 798,95 2 498,98 Apple iPhone X 256GB 3 299 2 899 3 298,90 2 999,04 Apple iPhone XR 64GB 2 599 2 199 2 598,97 2 299,00 Apple iPhone XR 128GB 2 799 2 299 2 798,95 2 498,98 Apple iPhone XR 256GB 3 099 2 599 3 098,92 2 698,96 Apple iPhone Xs 64GB 3 499 2 799 3 498,88 2 999,04 Apple iPhone Xs 256GB 3 999 3 299 3 998,94 3 399,00 Apple iPhone Xs 512GB 4 699 3 799 4 698,98 3 998,94 Apple iPhone XS Max 64GB 3 799 3 099 3 798,96 3 299,12 Apple iPhone XS Max 256GB 4 299 3 499 4 298,80 3 699,08 Apple iPhone XS Max 512GB 4 999 3 999 4 998,95 4 298,80

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