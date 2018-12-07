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До минус 1000 рублей: velcom снизил цены на iPhone X, iPhone Xr и iPhone Xs
08.12.2018 18:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеком-оператор velcom снизил цены последних смартфонов компании Apple — iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Об этом
Смартфоны по сниженной цене доступны как при покупке одним платежом, так и в рассрочку на шесть и одиннадцать месяцев. В первом случае размер скидки больше.
Например, iPhone X (64 ГБ) при единовременной оплате подешевел с 2799 до 2299 рублей, iPhone Xr (64 ГБ) с 2599 до 2199 рублей, iPhone Xs (64 ГБ) с 3499 до 2799 рублей, iPhone Xs Max (64 ГБ) — с 3799 до 3099 рублей. Топовая модификация iPhone Xs Max с 512 ГБ встроенного хранилища и вовсе «скинула» в цене 1000 рублей, с 4999 до 3999 рублей.
При покупке аппаратов в рассрочку с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством пользоваться услугами связи в течение срока действия рассрочки и с обслуживанием не менее 11 месяцев по тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, по тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный.
Полный список новых цен в сравнении с прежней стоимостью смартфонов смотрите в таблице ниже:
Смотрите, сколько стоят названные выше смартфоны в наших интернет-магазинах:
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Телеком-оператор velcom снизил цены последних смартфонов компании Apple — iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
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