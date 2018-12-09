«Яндекс» рассказал, что больше всего интересовало белорусов в 2018 году

«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году.
Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
События
Чемпионат мира по футболу
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
Бой Нурмагомедова и Макгрегора
Нападение на колледж в Керчи
Изменение базовой величины
Президентские выборы в России
Повышение пенсионного возраста в России
Лунное затмение 27 июля
Введение единой платы за пользование учебниками
Люди
Хабиб Нурмагомедов
Гоген Солнцев
Диего Марадона
Артем Дзюба
Alekseev
Алина Загитова
Александр Серов
Игорь Акинфеев
Лука Модрич
Арина Соболенко
Ушедшие
Иосиф Кобзон
Олег Табаков
Марина Поплавская
XXXTentacion
Людмила Сенчина
Николай Караченцов
Стивен Хокинг
Михаил Державин
Евгений Осин
Avicii
Новинки
Huawei P20 Lite
Пятая коллекция «Бонстиков»
Huawei P20 Pro
Xiaomi Redmi Note 5
Huawei P Smart
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Redmi 6A
Xiaomi Mi Band 3
Huawei Honor 10
Samsung Galaxy A6
Фильмы
«Мстители: Война бесконечности»
«Дэдпул 2»
«Движение вверх»
«Веном»
«Черная Пантера»
«Монстры на каникулах 3: Море зовет»
«Я худею»
«Мир юрского периода 2»
«Тренер»
«Тихоокеанский рубеж 2»
Сериалы
«Мажор»
«Полицейский с Рублевки»
«Домашний арест»
«Молодежка»
«Гранд»
«Ивановы-Ивановы»
«Остров»
«Кровавая барыня»
«Улица»
«Деффчонки»
Телешоу
«Холостяк»
«Замуж за Бузову»
«Битва экстрасенсов»
«Песни»
«Танцы»
«Пацанки»
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»
«ДНК»
Comedy Club
«Голос. Дети»
Игры
Far Cry 5
Fortnite
Kingdom Come: Deliverance
Sea of Thieves
Detroit: Become Human
Shadow of the Tomb Raider
Fallout 76
God of War
Jurassic World Evolution
Assassin’s Creed Odyssey
Музыка
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
Kazka — «Плакала»
Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
Егор Крид, Филипп Киркоров — «Цвет настроения черный»