«Яндекс» рассказал, что больше всего интересовало белорусов в 2018 году

«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году.



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

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