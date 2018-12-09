Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала»

На прошлой неделе выяснилось, что в одном из сюжетов «Первого канала» роль украинца, недовольного последствиями Евромайдана, исполнил минчанин Виталий Юрченко. Случай прокомментировал Яков Бута, основатель и руководитель проекта StringersHub.



Кадр из видео Первого канала

StringersHub — белорусский стартап c офисом в Минске. В начале 2018 года StringersHub попал в известный Starta Accelerator в Нью-Йорке. Эта площадка «соединяет медиа и стрингеров».

Именно через StringersHub «Первый канал» нашел продюсера, который готовил сюжет о негативных последствиях Евромайдана в Украине.

«Я хочу извиниться за ту ошибку, которую допустила наша компания, — говорится в комментарии Якова Буты. — В первую очередь — перед руководством, сотрудниками и, конечно, зрителями Первого канала. Перед журналистским сообществом, которое принципиально отстаивает профессиональные ценности. И Виталием Юрченко, который стал антигероем новостных лент в прошлую пятницу».

Бута назвал съемки подставного человека «ужасной ошибкой».

«Здесь не идет речи о спланированных провокациях, создании осознанных фейков или участии в информационных войнах. Это банальный непрофессионализм. Мы не досмотрели, не проконтролировали и, в конце концов, не донесли те ценности, которые должны быть у человека, работающего с информацией, особенно такой чувствительной. За что искренне извиняемся».

Глава компании сообщил, что StringersHub прекратила сотрудничество с продюсером, который допустил ошибку. Также Бута анонсировал трансформацию проекта.

«Мы переходим из формата работы агентства, когда сами принимали участие в подготовке контента, в агрегатор. Прозрачную площадку, на которой смогут найти друг друга и работать медиа, профессиональные стрингеры и простые очевидцы. Опираясь в том числе и на этот негативный опыт, мы постараемся сделать все, чтобы застраховать наших пользователей от подобных проблем. Будем верифицировать представителей СМИ, чтобы стрингеры могли спокойно с ними работать. С другой стороны предоставлять медиа максимальную информацию о загруженном на площадку контенте».