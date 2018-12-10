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В Instagram появились голосовые сообщения

11.12.2018 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице сервиса в Twitter. Об этом пишет ТАСС.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct», — говорится в нем. Для того чтобы отправить голосовое послание, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту.

В июне Instagram выпустил обновление, добавив поддержку видеозвонков через Direct. Пользоваться видеочатом можно, выполняя одновременно другие задачи в приложении. В видеозвонке могут участвовать до четырех человек.

Instagram запустили в октябре 2010 года. Изначально сервис предназначался лишь для мобильных устройств от Apple. В апреле 2012 года Instagram стал доступен для пользователей Android. Тогда же компания Facebook купила Instagram за один миллиард долларов.

 
 
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Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице сервиса в Twitter. Об этом...
 
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