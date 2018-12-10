Необычный прием российского спецназа удивил американских журналистов

На жесткую тренировку российского спецназа обратил внимание новостной портал Business Insider. Особенно запомнился необычный прием, когда спецназ окружает во время штурма легковой автомобиль, а один из бойцов выбивает в прыжке двумя ногами лобовое стекло автомобиля.

Такой прием показывают на видео дважды. Между ними демонстрируется отработка приемов рукопашного боя и акробатика. В обоих случаях выбивается лобовое стекло автомобилей марки ВАЗ. Видео тренировки элитного спецназа было опубликовано телеканалом RT.

«Сложно понять, какого рода тактическое преимущество достигается при разбивании лобового стекла машины», — пишет портал.