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Необычный прием российского спецназа удивил американских журналистов
11.12.2018 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На жесткую тренировку российского спецназа обратил внимание новостной
Такой прием показывают на видео дважды. Между ними демонстрируется отработка приемов рукопашного боя и акробатика. В обоих случаях выбивается лобовое стекло автомобилей марки ВАЗ. Видео тренировки элитного спецназа было опубликовано телеканалом RT.
«Сложно понять, какого рода тактическое преимущество достигается при разбивании лобового стекла машины», — пишет портал.
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На жесткую тренировку российского спецназа обратил внимание новостной портал Business Insider. Особенно запомнился необычный прием, когда спецназ окружает во время...
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