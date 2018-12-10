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Под землей обнаружили огромную биомассу

11.12.2018 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В подземной части биосферы Земли находится огромное количество живых организмов — гораздо больше, чем считалось ранее. Их масса оказалась в сотни раз больше, чем масса всех живущих на планете людей. Об этом сообщили исследователи из коллаборации Deep Carbon Observatory.

Под землей обнаружили огромную биомассу
Фото: Christine Moissl-Eichinger / Medical University of Graz

Исследователи проанализировали сотни образцов микробов, извлеченных из прорубленных источников в морском дне на глубине около 2,5 километра и наземных шахт глубиной более пяти километров.

Данные позволили предположить, что глубинная биосфера Земли охватывает около 2,3 миллиарда кубических километров — это примерно вдвое больше всех океанов Земли. По новым данным, эта биосфера содержит около 70% всех бактерий и архей на планете.

Специалисты считают, что биомасса живых организмов под поверхностью Земли (океаническим дном и континентами) составляет от 15 до 23 миллиардов тонн в пересчете на углерод. Это в 245−385 раз больше, чем эквивалентная масса всех людей на планете (0,06 миллиарда тонн).

Некоторые из подземных микроорганизмов обитают в экстремальных условиях. Например, археи Geogemma barossii существуют в жерлах гидротермальных источников на морском дне и могут размножаться при температуре в 121 °C — больше, чем точка кипения воды (100 °С).

«Изучение глубинных недр сродни исследованию тропических лесов Амазонки. Повсюду есть жизнь, и везде присутствует внушающее страх множество неожиданных необычных организмов», — говорит микробиолог Митч Согин из Морской биологической лаборатории штата Массачусетс (США).

Эти формы жизни необычны не только из-за среды обитания, но и тем, что существуют невероятно долго даже без солнечного света.

«Самым странным для меня является то, что некоторые организмы могут существовать тысячелетиями. Метаболически они активны, но находятся в стазисе, с меньшим количеством энергии, чем, как мы думали, необходимо для поддержания жизни», — уточняет микробиолог Карен Ллойд из Университета Теннесси (США).

Пока без ответа остается вопрос, как микроорганизмы заселяли Землю — двигались с поверхности к глубине или наоборот. Исследователи надеются, что понимание этого факта позволит больше узнать о том, как развивалась жизнь на Земле и как она могла бы развиваться на других планетах, уточняет «Газета.ру».

 
 
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В подземной части биосферы Земли находится огромное количество живых организмов — гораздо больше, чем считалось ранее. Их масса оказалась в сотни раз больше,...
 
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