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Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов не поменялись
12.12.2018 08:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2018 года. Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» или «неспешных» зрителей, а самая популярная категория у белорусской аудитории ресурса не поменялась.
Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей. Женщины в 2018 году составили более 29% белорусской аудитории ресурса, этот показатель выше вреднего в мире.
Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации), это же направление было в топе и год назад. В России и Украине наиболее посещаемый раздел 2018 года — тоже хентай, пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а латвийцы и поляки — актрисами старшего возраста.
В 2015 и 2016 годах белорусские зрители
Среди мировых трендов 2018 года аналитики отметили рост количества запросов «Сторми Дэниэлс», «Fortnite», «4K», «романтика», «трансгендеры» и «татуировки». Лидер просмотров — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2018 году посетили 33,5 миллиарда раз.
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Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2018 года. Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» или «неспешных» зрителей, а самая популярная категория...
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