Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY

В 2018 году на рынок вышло много новых смартфонов — устройства обзавелись продвинутыми камерами с несколькими фотомодулями, искусственным интеллектом, увеличенными дисплеями и куда более производительным «железом». Мы составили список самых выдающихся, на наш взгляд, аппаратов и предлагаем проголосовать за лучший девайс вам — нашим читателям.

Google Pixel 3 XL

Топовый аппарат этого года от Google, отличающийся от большинства других смартфонов в подборке одинарной основной камерой на 12,2 Мп (f/2.2).



Фото: PCMag.com

Впрочем, это не помешало ему стать одним из лучших камерофонов года — функции дополнительных фотомодулей в Pixel 3 XL заняли программные алгоритмы, которые, например, позволяют «мылить» фон на фотографиях. Кроме того, гаджет поддерживает специальный ночной режим съемки, значительно улучшающий качество фотографий в темноте.

Из других заслуживающих внимание характеристик — P-OLED-экран на 6,3 дюйма с огромным вырезом в верхней части, в котором разместились фотодатчики двойной селфи-камеры (8 Мп + 8 Мп).

Процессор — мощный Qualcomm Snapdragon 845, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. К сожалению, расширить объем встроенного хранилища через карты microSD нельзя, 3,5-мм разъема для наушников также не предусмотрено. Емкость аккумулятора — 3700 мАч. Поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.

Аппарат защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и работает на «чистой» версии Android 9.

Немного улучшенная версия флагмана OnePlus 6, появившегося в продаже в первой половине года. Новинка получила одну важную особенность — встроенный в 6,41-дюймовый AMOLED-экран оптический сканер отпечатков пальцев. В предыдущих моделях сенсор устанавливался в заднюю панель.



Фото: PCMag.com

Еще один плюс — очень мощная «начинка» вкупе с операционной системой Android 9 с оболочкой OxygenOS. Последняя во многом повторяет «голый» Android, прямо как в Google Pixel 3 XL, но позволяет более гибко оптимизировать многие параметры под себя.

OnePlus 6T работает на процессоре Snapdragon 845 вместе с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Последнюю расширить с помощью карт microSD нельзя. «Классического» аудиоразъема 3,5-мм не предусмотрено. Разрешение основной камеры — 16 + 20 Мп, фронтальной — 16 Мп. Емкость аккумулятора — 3700 мАч. Беспроводной зарядки нет и водозащиты нет.

Mi 8 — наверное, главный смартфон производителя этого года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одна из его основных особенностей — инфракрасный сканер лица, почти как в прошлогоднем iPhone X. Распознавание владельца в Mi 8 происходит практически мгновенно (по ощущениям процесс занимает меньше секунды), причем даже в полной темноте. При этом гаджет продается по почти втрое меньшей цене в сравнении с флагманами Apple.

Еще один плюс Mi 8 — двойная основная камера (12 Мп + 12 Мп), которая вполне может потягаться даже с более дорогими конкурирующими смартфонами от ААА-брендов. В авторитетном рейтинге ресурса DxOmark, измеряющего качество снимков с мобильных устройств, Mi 8 входит в десятку лучших девайсов.

Из других характеристик — AMOLED-экран на 6,21 дюйма, процессор Snapdragon 845, 6/8 и от 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3400 мАч, фронтальная камера разрешением в 20 Мп.

К сожалению, как и в предыдущих аппаратах в нашей подборке, увеличить объем встроенной памяти картами microSD не получится. Наушники также придется подключать через переходник (или по Bluetooth) — 3,5-мм разъема не установлено. Беспроводная зарядка и защита от воды отсутствуют.

Весной Huawei представила два топовых смартфона, главным из которых стал P20 Pro. Его главная особенность — тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 40 Мп, второго монохромного — 20 Мп, третьего телефото — 8 Мп.



Huawei P20 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6 используется для создания свето-теневого рисунка. Третий объектив нужен для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».

В комбинации с алгоритмами искусственного интеллекта (AI) P20 Pro может делать отличные снимки как при хорошем освещении, так и в почти полной темноте — с момента релиза смартфон занимает первую строчку в рейтинге DxOmark и не уступает даже более новым аппаратам.

Из других особенностей гаджета — 6,1-дюймовый AMOLED-экран, процессор Kirin 970, 6/128 ГБ памяти без возможности расширения, аккумулятор на 4000 мАч (поддерживается быстрая и беспроводная зарядки) и фронтальная 24-мегапиксельная камера.

Huawei Mate 20 Pro — усовершенствованная модель, которую представили в октябре. Из ее особенностей в сравнении с P20 Pro — сканер отпечатков пальцев, встроенный в 6,39-дюймовый OLED-экран, а также основная камера.



Huawei Mate 20 Pro. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Она осталась тройной, но монохромный фотодатчик заменили на сверхширокоугольный. За счет этого на Mate 20 Pro можно делать фото не только с 5-кратным гибридным зумом, но и более широкой перспективой. Кроме того, благодаря обновленному процессору Kirin 980 смартфон научился распознавать больше объектов в кадре в различных категориях.

Подросла емкость аккумулятора — 4200 мАч (против 4000 мАч в Huawei P20 Pro), также появилась 3D-система распознавания лиц пользователей. Улучшилась и степень защиты от воды и пыли — IP68 против IP67. Наушники через 3,5-мм не подсоединяются в обоих девайсах — для этого используется либо USB-C порт, либо Bluetooth.

В этому году Apple представила три новых смартфона, но особое внимание уделила двум топовым моделям — iPhone Xs и iPhone Xs Max. Гаджеты стали прямыми продолжателями прошлогоднего iPhone X и выполнены почти в идентичном дизайне.



iPhone Xs и iPhone Xs Max. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главное различие между аппаратами — в размерах. В iPhone Xs устанавливается 5,8-дюймовый OLED-дисплей, а в iPhone Xs Max — 6,5-дюймовый. Отличаются и емкости аккумуляторов — в увеличенной модификации батарея больше (соответственно 3174 мАч против 2658 мАч), от одного заряда батареи Xs Max работает дольше.

В остальном iPhone Xs и Xs Max — почти близнецы. Оба гаджета работают на процессоре Apple A12 и на сегодняшний день являются самыми мощными смартфонами в мире — в лагере Android-флагманов аппаратов, которые могли бы сравниться с ними, пока нет.

В обоих устройствах есть технология Face ID для разблокировки по лицу, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также защита от воды (IP68). А вот 3,5-мм разъема для наушников традиционно не предусмотрено — их надо подключать через порт Lightning или по Bluetooth.

Основные камеры сдвоенные, на 12 Мп, фронтальные — 7-мегапиксельные. В рейтинге DxOmark iPhone Xs Max занимает вторую строчку, уступая только Huawei P20 Pro.

Pocophone F1 — уникальный смартфон с точки зрения цены. Он стоит дешевле флагмана Mi 8, который, в свою очередь, продается за меньшую сумму в сравнении с топовыми от других компаний.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом отличий от Mi 8 у «бюджетного» Pocophone F1 не очень много — вместо стекла в корпусе у него используется пластик, а дисплей диагональю в 6,18 дюймов построен не на AMOLED, а на IPS-матрице. Последнее, впрочем, некоторым пользователям нравится даже больше — цветопередача на IPS более естественная и спокойная.

В остальном перед нами — мощное устройство на процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. К тому же встроенное хранилище тут расширяется картами microSD. Объем аккумулятора также выше — соответственно 4000 мАч против 3400 мАч в Mi 8.

Единственный спорный момент — немного уступающая Mi 8 основная камера (12 Мп + 5 Мп). Разрешение фронтального селфи-модуля — 20 Мп. Беспроводной зарядки и защиты от воды в Pocophone F1, ожидаемо, нет.

Galaxy S9+ представили еще в начале года, но назвать его в чем-то сильно проигрывающим другим смартфонам в подборке вряд ли получится.



Источник: The Verge

У аппарата 6,2-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9810, 6/64 ГБ памяти с поддержкой microSD (существуют и варианты с увеличенным объемом хранилища), аккумулятор емкостью в 3500 мАч, а также приятный «бонус» в виде 3,5-мм разъема для подсоединения наушников.

Основная камера — двойная (12 Мп + 12 Мп), на нее можно снимать с размытием и 2-кратным зумом. Но основная «фишка» заключается в автоматически изменяющейся диафрагме. Значение f/1.5 используется при съемках в темноте, f/2.4 — при хорошем освещении. Это позволило смартфону занять восьмое место в рейтинге DxOmark. Разрешение фронтальной селфи-камеры — 8 Мп.

Есть и «фишки» вроде беспроводной и быстрой зарядки, а также защиты от воды и пыли (IP68).

Galaxy Note 9 анонсировали в августе. Из изменений в сравнении с Galaxy S9+ выделяется чуть больший дисплей (6,4 дюйма), аккумулятор повышенной емкости в 4000 мАч, а также увеличенный объем памяти — в стартовой конфигурации он составляет 6/128 ГБ.





В остальном разница минимальна — процессор в Galaxy Note 9 такой же, как и в Galaxy S9+. Модули камер также не отличаются, но при этом в рейтинге DxOmark аппарат занимает четвертое место (это произошло из-за улучшения программных алгоритмов). Кроме того, некоторым пользователям важно и наличие стилуса.

Какой из названных выше смартфонов назвать лучшим флагманом этого года мы предлагаем вам — нашим читателям! Проголосуйте за понравившейся гаджет в форме ниже и напишите в комментариях, почему вы сделали именно такой выбор:

Опрос Какой флагманский смартфон в этом году вам понравился больше: Google Pixel 3 XL

OnePlus 6T

Xiaomi Mi 8

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

iPhone Xs

iPhone Xs Max

Xiaomi Pocophone F1

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9 840 голосов Результаты опроса