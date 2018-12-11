ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY

12.12.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2018 году на рынок вышло много новых смартфонов — устройства обзавелись продвинутыми камерами с несколькими фотомодулями, искусственным интеллектом, увеличенными дисплеями и куда более производительным «железом». Мы составили список самых выдающихся, на наш взгляд, аппаратов и предлагаем проголосовать за лучший девайс вам — нашим читателям.

Google Pixel 3 XL

Топовый аппарат этого года от Google, отличающийся от большинства других смартфонов в подборке одинарной основной камерой на 12,2 Мп (f/2.2).

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Фото: PCMag.com

Впрочем, это не помешало ему стать одним из лучших камерофонов года — функции дополнительных фотомодулей в Pixel 3 XL заняли программные алгоритмы, которые, например, позволяют «мылить» фон на фотографиях. Кроме того, гаджет поддерживает специальный ночной режим съемки, значительно улучшающий качество фотографий в темноте.

Из других заслуживающих внимание характеристик — P-OLED-экран на 6,3 дюйма с огромным вырезом в верхней части, в котором разместились фотодатчики двойной селфи-камеры (8 Мп + 8 Мп).

Процессор — мощный Qualcomm Snapdragon 845, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. К сожалению, расширить объем встроенного хранилища через карты microSD нельзя, 3,5-мм разъема для наушников также не предусмотрено. Емкость аккумулятора — 3700 мАч. Поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.

Аппарат защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и работает на «чистой» версии Android 9.

OnePlus 6T

Немного улучшенная версия флагмана OnePlus 6, появившегося в продаже в первой половине года. Новинка получила одну важную особенность — встроенный в 6,41-дюймовый AMOLED-экран оптический сканер отпечатков пальцев. В предыдущих моделях сенсор устанавливался в заднюю панель.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Фото: PCMag.com

Еще один плюс — очень мощная «начинка» вкупе с операционной системой Android 9 с оболочкой OxygenOS. Последняя во многом повторяет «голый» Android, прямо как в Google Pixel 3 XL, но позволяет более гибко оптимизировать многие параметры под себя.

OnePlus 6T работает на процессоре Snapdragon 845 вместе с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Последнюю расширить с помощью карт microSD нельзя. «Классического» аудиоразъема 3,5-мм не предусмотрено. Разрешение основной камеры — 16 + 20 Мп, фронтальной — 16 Мп. Емкость аккумулятора — 3700 мАч. Беспроводной зарядки нет и водозащиты нет.

 

Xiaomi Mi 8

Mi 8 — наверное, главный смартфон производителя этого года.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одна из его основных особенностей — инфракрасный сканер лица, почти как в прошлогоднем iPhone X. Распознавание владельца в Mi 8 происходит практически мгновенно (по ощущениям процесс занимает меньше секунды), причем даже в полной темноте. При этом гаджет продается по почти втрое меньшей цене в сравнении с флагманами Apple.

Еще один плюс Mi 8 — двойная основная камера (12 Мп + 12 Мп), которая вполне может потягаться даже с более дорогими конкурирующими смартфонами от ААА-брендов. В авторитетном рейтинге ресурса DxOmark, измеряющего качество снимков с мобильных устройств, Mi 8 входит в десятку лучших девайсов.

Из других характеристик — AMOLED-экран на 6,21 дюйма, процессор Snapdragon 845, 6/8 и от 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3400 мАч, фронтальная камера разрешением в 20 Мп.

К сожалению, как и в предыдущих аппаратах в нашей подборке, увеличить объем встроенной памяти картами microSD не получится. Наушники также придется подключать через переходник (или по Bluetooth) — 3,5-мм разъема не установлено. Беспроводная зарядка и защита от воды отсутствуют.

 

Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro

Весной Huawei представила два топовых смартфона, главным из которых стал P20 Pro. Его главная особенность — тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 40 Мп, второго монохромного — 20 Мп, третьего телефото — 8 Мп.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Huawei P20 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6 используется для создания свето-теневого рисунка. Третий объектив нужен для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».

В комбинации с алгоритмами искусственного интеллекта (AI) P20 Pro может делать отличные снимки как при хорошем освещении, так и в почти полной темноте — с момента релиза смартфон занимает первую строчку в рейтинге DxOmark и не уступает даже более новым аппаратам.

Из других особенностей гаджета — 6,1-дюймовый AMOLED-экран, процессор Kirin 970, 6/128 ГБ памяти без возможности расширения, аккумулятор на 4000 мАч (поддерживается быстрая и беспроводная зарядки) и фронтальная 24-мегапиксельная камера.

Huawei Mate 20 Pro — усовершенствованная модель, которую представили в октябре. Из ее особенностей в сравнении с P20 Pro — сканер отпечатков пальцев, встроенный в 6,39-дюймовый OLED-экран, а также основная камера.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Huawei Mate 20 Pro. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Она осталась тройной, но монохромный фотодатчик заменили на сверхширокоугольный. За счет этого на Mate 20 Pro можно делать фото не только с 5-кратным гибридным зумом, но и более широкой перспективой. Кроме того, благодаря обновленному процессору Kirin 980 смартфон научился распознавать больше объектов в кадре в различных категориях.

Подросла емкость аккумулятора — 4200 мАч (против 4000 мАч в Huawei P20 Pro), также появилась 3D-система распознавания лиц пользователей. Улучшилась и степень защиты от воды и пыли — IP68 против IP67. Наушники через 3,5-мм не подсоединяются в обоих девайсах — для этого используется либо USB-C порт, либо Bluetooth.

 

iPhone Xs и iPhone Xs Max

В этому году Apple представила три новых смартфона, но особое внимание уделила двум топовым моделям — iPhone Xs и iPhone Xs Max. Гаджеты стали прямыми продолжателями прошлогоднего iPhone X и выполнены почти в идентичном дизайне.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
iPhone Xs и iPhone Xs Max. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главное различие между аппаратами — в размерах. В iPhone Xs устанавливается 5,8-дюймовый OLED-дисплей, а в iPhone Xs Max — 6,5-дюймовый. Отличаются и емкости аккумуляторов — в увеличенной модификации батарея больше (соответственно 3174 мАч против 2658 мАч), от одного заряда батареи Xs Max работает дольше.

В остальном iPhone Xs и Xs Max — почти близнецы. Оба гаджета работают на процессоре Apple A12 и на сегодняшний день являются самыми мощными смартфонами в мире — в лагере Android-флагманов аппаратов, которые могли бы сравниться с ними, пока нет.

В обоих устройствах есть технология Face ID для разблокировки по лицу, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также защита от воды (IP68). А вот 3,5-мм разъема для наушников традиционно не предусмотрено — их надо подключать через порт Lightning или по Bluetooth.

Основные камеры сдвоенные, на 12 Мп, фронтальные — 7-мегапиксельные. В рейтинге DxOmark iPhone Xs Max занимает вторую строчку, уступая только Huawei P20 Pro.

 

Xiaomi Pocophone F1

Pocophone F1 — уникальный смартфон с точки зрения цены. Он стоит дешевле флагмана Mi 8, который, в свою очередь, продается за меньшую сумму в сравнении с топовыми от других компаний.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом отличий от Mi 8 у «бюджетного» Pocophone F1 не очень много — вместо стекла в корпусе у него используется пластик, а дисплей диагональю в 6,18 дюймов построен не на AMOLED, а на IPS-матрице. Последнее, впрочем, некоторым пользователям нравится даже больше — цветопередача на IPS более естественная и спокойная.

В остальном перед нами — мощное устройство на процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. К тому же встроенное хранилище тут расширяется картами microSD. Объем аккумулятора также выше — соответственно 4000 мАч против 3400 мАч в Mi 8.

Единственный спорный момент — немного уступающая Mi 8 основная камера (12 Мп + 5 Мп). Разрешение фронтального селфи-модуля — 20 Мп. Беспроводной зарядки и защиты от воды в Pocophone F1, ожидаемо, нет.

 

Samsung Galaxy S9+ и Galaxy Note 9

Galaxy S9+ представили еще в начале года, но назвать его в чем-то сильно проигрывающим другим смартфонам в подборке вряд ли получится.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY
Источник: The Verge

У аппарата 6,2-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9810, 6/64 ГБ памяти с поддержкой microSD (существуют и варианты с увеличенным объемом хранилища), аккумулятор емкостью в 3500 мАч, а также приятный «бонус» в виде 3,5-мм разъема для подсоединения наушников.

Основная камера — двойная (12 Мп + 12 Мп), на нее можно снимать с размытием и 2-кратным зумом. Но основная «фишка» заключается в автоматически изменяющейся диафрагме. Значение f/1.5 используется при съемках в темноте, f/2.4 — при хорошем освещении. Это позволило смартфону занять восьмое место в рейтинге DxOmark. Разрешение фронтальной селфи-камеры — 8 Мп.

Есть и «фишки» вроде беспроводной и быстрой зарядки, а также защиты от воды и пыли (IP68).

Galaxy Note 9 анонсировали в августе. Из изменений в сравнении с Galaxy S9+ выделяется чуть больший дисплей (6,4 дюйма), аккумулятор повышенной емкости в 4000 мАч, а также увеличенный объем памяти — в стартовой конфигурации он составляет 6/128 ГБ.

Лучшие смартфоны 2018 года по версии TUT.BY

В остальном разница минимальна — процессор в Galaxy Note 9 такой же, как и в Galaxy S9+. Модули камер также не отличаются, но при этом в рейтинге DxOmark аппарат занимает четвертое место (это произошло из-за улучшения программных алгоритмов). Кроме того, некоторым пользователям важно и наличие стилуса.

Какой из названных выше смартфонов назвать лучшим флагманом этого года мы предлагаем вам — нашим читателям! Проголосуйте за понравившейся гаджет в форме ниже и напишите в комментариях, почему вы сделали именно такой выбор:

Опрос

Какой флагманский смартфон в этом году вам понравился больше:

840 голосов

Результаты опроса

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году на рынок вышло много новых смартфонов — устройства обзавелись продвинутыми камерами с несколькими фотомодулями, искусственным интеллектом,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Под землей обнаружили огромную биомассу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика