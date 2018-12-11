В Беларуси определили «Стартап Года»

8 декабря 2018 года в отеле DoubleTree by Hilton состоялась самая крупная в Беларуси конференция для ИТ-предпринимателей, инвесторов и профессионалов венчурного рынка « Стартап Года 2018 ». Мероприятие собрало более 500 представителей венчурных фондов, частных венчурных инвесторов и ИТ предпринимателей. Конференция проводится центром поддержки предпринимательства « Стартап Технологии » уже четвертый год подряд.

В рамках конференции прошел международный конкурс стартапов. По результатам голосования жюри была определена тройка призеров:









1 место занял стартап CheckinVend – решение для отелей, позволяющее гостям самостоятельно регистрировать заезд и выезд из гостиницы с помощью терминала. Автор: Виктор Зубик.





2 место занял проект UseDesk – сервис для общения с клиентами во всех цифровых каналах. Автор: Сергей Будяков.

3 место занял стартап Parkmycar – резервирование и продажа парковочных мест. Автор: Павел Мигуцкий.

Помимо тройки лучших стартапов в финал также вышли:

PigPug – гарнитура, позволяющая бороться с синдром дефицита внимания и гиперактивности без медикаментов.

Oyper – сервис по созданию модных образов при помощи искусственного интеллекта.

Classkid – сервис, агрегирующий информацию о детских кружках и секциях, и позволяющий купить единый абонемент по посещение любых занятий.

DAO Terra Electro – блокчейн экосистема для интеграции электротранспорта в интернет вещей и инфраструктуру умных городов.

Izzzio – настраиваемая блокчейн-платформа.

Кроме внимания инвесторов призерам достались акустические системы от компании SVEN , сертификаты на занятия теннисом от «Центра Максима Мирного» , сертификаты на обзорный полет на самолете и на параплане от компании DAROO , а книжный интернет-магазин bk-vip.by предоставила для розыгрышей книги о стартапах.

По традиции битва стартапов стала самой ожидаемой частью программы конференции. В конкурсе приняло участие 18 команд стартапов, прошедших предварительный отбор.

По словам Алексея Шабловского, директора центра «Стартап Технологии», на конкурс в этом году было подано более 200 заявок. К выступлению на большой сцене были допущены только те стартапы, у которых был готов продукт, сформирована команда и проработана финансовая модель.





Как отметил Алексей Шабловский, опытные инвесторы готовы вкладывать деньги только в те проекты, которые уверенно двигаются вперед и имеют признаки успешного стартапа. Так называемые «голые» идеи инвесторам не интересны. Ценятся слаженные команды, обладающие мотивацией и необходимыми компетенциями, способные достигать высоких результатов и, в конечном итоге, превратить смелую идею в хорошо отлаженный прибыльный бизнес с потенциалом многократного роста.

Формат конференции «Стартап Года» очень демократичный. Здесь нет сухих лекций, а упор делается на практические кейсы, живое общение спикеров с аудиторией, а также на различные форматы нетворкинга. На площадках конференции можно было свободно пообщаться со спикерами, инвесторами из нескольких стран, а также известными белорусскими стартаперами.





Сегодня в Беларуси интенсивно развивается стартап-движение. Едва ли не каждый день создаются новые стартапы. Способствуют этому росту и качественные конкурсы стартапов. Следует отметить, что традиция проведения конкурсов стартапов в Беларуси была заложена несколько лет назад центром «Стартап Технологии». Первое стартап-мероприятие в Беларуси – конкурс стартап-проектов Minsk Startup Weekend состоялся в декабре 2009 года. С тех пор движение интенсивно набирает обороты. Несколько стартапов уже снискали всемирную популярность, например, Viber. Другие стали многомиллионными компаниями, что очень хорошо, но по меркам стартап индустрии является средним результатом. Еще большее число стартапов трансформировалось в небольшие вполне успешные компании. Но даже если стартапы и закрываются, энергичные талантливые авторы проектов и члены команд никуда не исчезают. Обогатившись новым опытом, они продолжают генерировать и реализовывать различные бизнес-идеи.

На конференции «Стартап Года» выступили несколько известных инветоров и ИТ- предпринимателей. Среди ключевых спикеров отметим Константина Синюшина, управляющего партнера венчурного фонда The Untitled ventures, инвестора в области интернет- и мобильных решений, IT-предпринимателя, соучредителя ряда компаний, проданных стратегическим инвесторам Software AG, EMC Corp. и EPAM Systems.





В своем мастер-классе Константин рассказал об особенностях инвестирования в стартапы. Он рассказал, что именно мешает стартапам получить необходимые инвестиции. По мнению Константина, основными препятствиями на пути к инвестициям являются отсутствие слаженной команды, правильных целей и долгосрочного планирования. Стартапу также нужно быть готовым к интенсивным изменениям в технологиях. По мнению Константина Синюшина, трезвая оценка рисков позволит стартапу ясно оценивать свои перспективы и быть привлекательным для инвесторов.

Еще одним ключевым спикером конференции «Стартап Года» стал Александр Румянцев, лидер рейтинга самых активных российских частных венчурных инвесторов в 2016 и 2017 годах. В своем выступлении он коснулся темы инвестирования с точки зрения инвестора. По мнению инвестора, стартапы должны знать, кто является конечным потребителем их продукции, объем рынка, размер прибыли, который они могут получить в процессе реализации и объем инвестиций, необходимый для работы стартапа. Также стартаперам нужно точно знать, на какой стадии находится сам проект, что уже сделано и что предстоит сделать для вывода своего продукта на рынок. От этого зависит вероятность инвестирования и размер привлекаемых инвестиций.

Как отметил венчурный инвестор Александр Румянцев, на конференции «Стартап Года» в Минске были представлены хорошо проработанные стартапы и сильные команды.





«Я рад, что в Минске такое большое стартап-сообщество. Некоторые проекты мне понравились, и я начал переговоры с ними», – отметил венчурный инвестор. «Конференция «Стартап Года» – это возможность пообщаться с инвесторами, которые активно входят в различные проекты с разными чеками. Спасибо центру «Стартап Технологии» в лице Алексея Шабловского за то, что организаторам удалось собрать на площадке конференции инвесторов различных типов, в том числе частных венчурных инвесторов, венчурные фонды и институциональных инвесторов. Таким образом, каждый стартап получил возможность найти подходящего инвестора для своего проекта. Особо хочется отметить высокий уровень стартапов, нацеленных на международные рынки», – добавил Александр Румянцев.

Венчурный инвестор, управляющий партнёр компании United Business Angels, Вадим Федчин рассказал об ошибках инвесторов и о пивотах стартапов.





По словам инвестора, на конференции наблюдается большая концентрация продвинутых технологических стартапов.

«Второй год подряд приезжаю в Минск на «Стартап Года», где каждый раз встречаю как своих старых друзей, так и представителей венчурной индустрии, с которыми ранее знаком не был. Особенно ценны знакомства с технологическими проектами-участниками конкурса. Такое количество талантливых предпринимателей с горящими глазами не часто собирается в одном месте. Спасибо организаторам этого события! Обязательно приеду в 2019 году!"», – отметил инвестор.





Харизматичный спикер Владимир Холязников, основатель стартапа Foodza, сооснователь сервиса KupiVIP и ряда других компаний в своем выступлении поделился успешными кейсами по привлечению инвестиций в стартап. По его мнению, успех в поиске инвесторов зависит от того, как хорошо стартап знает рынок, ориентируется в изменениях рыночной конъюнктуры. Владимир выделил три способа поиска инвестиций, которые успешно практиковал сам: инвестирование через партнерство, личные контакты и участие в конкурсах как способ заявить о себе, изучение схожих компаний и их инвесторов.

По мнению Владимира Холязникова, после получения инвестиций у стартапа должен быть четкий план на что нужно потратить деньги и какую прибыль это позволит получить. Также стартапу необходимо чутко реагировать на любые изменения рынка и быть готовым менять свою стратегию развития и продолжать совершенствовать свой продукт.





Кроме полезной информации на конференции «Стартап года» можно получить заряд позитива и творческой энергии. Создавать уникальную атмосферу конференции помогали ведущий Дмитрий Кохно и джазовое трио на стенде компании JazzTeam .

Мероприятие состоялось благодаря широкой поддержке наших партнеров. Серебряным партнером конференции выступило ОАО «Белагропромбанк» . Партнерами выступили кафе GARAGE , компания Yudway , вода «Боровая» , вода « Минская ». Медиа-партнер – Webcom Group . Принт-партнер – типография MURAL .

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 9 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend , Invest Weekend , Investor Day, Minsk FinTech Conference , StartupTime, Demo Day, «Битва стартапов» и другие. Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.

На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.