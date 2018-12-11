Google и «Яндекс» рассказали, что искали белорусы в 2018 году

Компании Google и «Яндекс» проанализировали миллионы поисковых запросов белорусов и представили итоговые отчеты по результатам 2018 года. Событием года для белорусской аудитории стал чемпионат мира по футболу. Также в топах — Евровидение, шоу «Холостяк» и фильм «Движение вверх».

Google



Фото: Reuters

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Десятку самых популярных запросов разбавили сериалы: третий сезон «Мажора», «Полицейский с Рублевки», а также второй сезон сериала «Ивановы Ивановы».

В категории «Персона» белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Ниже — полный список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси:

Самые популярные запросы: Персона года: ЧМ 2018 Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Евровидение 2018 Олимпиада 2018 Холостяк 6 сезон Кемерово Замуж за Бузову ЧМ по хоккею 2018 Ивановы Ивановы 2 сезон Стивен Хокинг XXXTentacion Иосиф Кобзон Олег Табаков Фредди Меркьюри Настя Рыбка Меган Маркл Стэн Ли Арина Соболенко Колинда Грабар-Китарович

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм «Богемская рапсодия» о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности — спортивная драма «Движение вверх». Третье место занимает фантастический фильм «Веном».

Лидерами в категории «Сериал» стали «Мажор», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы».

Фильм года: Сериал года: Богемская рапсодия Движение вверх Веном Дэдпул 2 50 оттенков свободы Монстры на каникулах 3 Мстители: Война бесконечности Суперсемейка 2 Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда Три богатыря и принцесса Египта Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Ивановы Ивановы 2 сезон Молодежка 5 сезон Домашний арест Ольга 3 сезон Остров 2 сезон Гранд Лион Улица Света с того света

В Топ-3 в категории «ТВ-шоу года» в Беларуси вошли: «Евровидение 2018″, шестой сезон шоу «Холостяк» и «Замуж за Бузову».

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобиля, велосипеда и квартиры. Интересно, что в топ-10 вошли такие запросы, как «участок под Минском», а также «Белжд билет». Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов — «айфон 7».

ТВ-шоу года: Покупка года: Евровидение 2018 Холостяк 6 сезон Замуж за Бузову Песни на ТНТ Битва экстрасенсов 19 сезон Оскар 2018 Славянский базар 2018 Звезды под гипнозом Пацанки 3 Танцы на ТНТ 5 сезон Авто Квартира Велосипед Мотоцикл Зимняя резина Айфон 7 Дача под Минском Бассейн Участок под Минском Белжд билет

Яндекс

Ранее о самых популярных поисковых запросах отчитался и «Яндекс». Компания составила списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В топ событий по версии «Яндекса» попало только одно событие внутри Беларуси — введение единой платы за пользование учебниками. Все остальные популярные в поисковике события произошли или в России (например, повышение пенсионного возраста) или в других странах (к примеру, зимняя Олимпиада).

События Чемпионат мира по футболу Зимняя Олимпиада в Пхенчхане Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Бой Нурмагомедова и Макгрегора Нападение на колледж в Керчи Изменение базовой величины Президентские выборы в России Повышение пенсионного возраста в России Лунное затмение 27 июля Введение единой платы за пользование учебниками

Среди популярных людей белорусы чаще всего спрашивали Яндекс про Хабиба Нурмагомедова и Гогена Солнцева. Единственная белорусская в первой десятке — теннисистка Арина Соболенко.

Люди Ушедшие Хабиб Нурмагомедов Гоген Солнцев Диего Марадона Артем Дзюба Alekseev Алина Загитова Александр Серов Игорь Акинфеев Лука Модрич Арина Соболенко Иосиф Кобзон Олег Табаков Марина Поплавская XXXTentacion Людмила Сенчина Николай Караченцов Стивен Хокинг Михаил Державин Евгений Осин Avicii

Среди фильмов белорусских пользователей поисковика больше всего интересовали голливудские блокбастеры и спортивная драма «Движение вверх». Самое популярное телешоу, по версии «Яндекса» — «Холостяк», главный сериал года — «Мажор», а песня — «Цвет настроения синий».

Фильмы Сериалы Мстители: Война бесконечности Дэдпул 2 Движение вверх Веном Черная Пантера Монстры на каникулах 3: Море зовет Я худею Мир юрского периода 2 Тренер Тихоокеанский рубеж 2 Мажор Полицейский с Рублевки Домашний арест Молодежка Гранд Ивановы-Ивановы Остров Кровавая барыня Улица Деффчонки

Телешоу Игры Холостяк Замуж за Бузову Битва экстрасенсов Песни Танцы Пацанки Экстрасенсы. Битва сильнейших ДНК Comedy Club Голос. Дети Far Cry 5 Fortnite Kingdom Come: Deliverance Sea of Thieves Detroit: Become Human Shadow of the Tomb Raider Fallout 76 God of War Jurassic World Evolution Assassin’s Creed Odyssey

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