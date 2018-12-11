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Google и «Яндекс» рассказали, что искали белорусы в 2018 году
12.12.2018 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компании Google и «Яндекс» проанализировали миллионы поисковых запросов белорусов и представили итоговые отчеты по результатам 2018 года. Событием года для белорусской аудитории стал чемпионат мира по футболу. Также в топах — Евровидение, шоу «Холостяк» и фильм «Движение вверх».
Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Десятку самых популярных запросов разбавили сериалы: третий сезон «Мажора», «Полицейский с Рублевки», а также второй сезон сериала «Ивановы Ивановы».
В категории «Персона» белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
Ниже — полный список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси:
Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм «Богемская рапсодия» о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности — спортивная драма «Движение вверх». Третье место занимает фантастический фильм «Веном».
Лидерами в категории «Сериал» стали «Мажор», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы».
В Топ-3 в категории «ТВ-шоу года» в Беларуси вошли: «Евровидение 2018″, шестой сезон шоу «Холостяк» и «Замуж за Бузову».
В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобиля, велосипеда и квартиры. Интересно, что в топ-10 вошли такие запросы, как «участок под Минском», а также «Белжд билет». Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов — «айфон 7».
Яндекс
Ранее о самых популярных поисковых запросах
В топ событий по версии «Яндекса» попало только одно событие внутри Беларуси — введение единой платы за пользование учебниками. Все остальные популярные в поисковике события произошли или в России (например, повышение пенсионного возраста) или в других странах (к примеру, зимняя Олимпиада).
Среди популярных людей белорусы чаще всего спрашивали Яндекс про Хабиба Нурмагомедова и Гогена Солнцева. Единственная белорусская в первой десятке — теннисистка Арина Соболенко.
Среди фильмов белорусских пользователей поисковика больше всего интересовали голливудские блокбастеры и спортивная драма «Движение вверх». Самое популярное телешоу, по версии «Яндекса» — «Холостяк», главный сериал года — «Мажор», а песня — «Цвет настроения синий».
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Компании Google и «Яндекс» проанализировали миллионы поисковых запросов белорусов и представили итоговые отчеты по результатам 2018 года. Событием года для...
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