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Названо существо от укуса которого нельзя увернуться

12.12.2018 12:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Жвалы муравья-дракулы (Mystrium camillae) производят укус за 0,000015 секунды, разгоняясь при этом до 320 км/ч. Научная работа об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science, кратко о ней рассказывает Phys.org.

Названо существо от укуса которого нельзя увернуться
Изображение: AntWeb.org / wikipedia.org

Ученым удалось это выяснить благодаря использованию рентгена и высокоскоростных камер, способных работать со скоростью свыше 480 тысяч кадров в секунду.

Столь высокую скорость обеспечивает особое строение жвал, делающее их похожим на пружину, энергия деформации которой освобождается в момент укуса. Увернуться от такой атаки — невозможно. Такая суперспособность, по мнению исследователей, необходима для оглушения добычи — других насекомых, которых муравьи скармливают своим личинкам.

Названо существо от укуса которого нельзя увернуться
Изображение: AntWeb.org / wikipedia.org

Mystrium camillae обитают в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они живут под землей или в стволах деревьев, и редко появляются на поверхности. Предположительно, M.camillae охотятся на членистоногих и кормят ими личинок в колонии, отмечает N+1.

 
 
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Жвалы муравья-дракулы (Mystrium camillae) производят укус за 0,000015 секунды, разгоняясь при этом до 320 км/ч. Научная работа об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science,...
 
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