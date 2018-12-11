Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа

Во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США гендиректору компании Google Сундару Пичаи задал вопрос один из законодателей — Зои Лофгрен (демократ, штат Калифорния). Об этом пишет ТАСС .

«Прямо сейчас, если я введу в Google слово „идиот“ в разделе „Картинки“, появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?» — поинтересовалась она.

Действительно, при вводе в англоязычной версии Google слова idiot поиск выдает практически одни только фотографии президента США. То же самое, кстати, происходит и при поиске на русском языке, но в этом случае картинок Трампа значительно меньше, и они соседствуют с иллюстрациями обложек книг одноименного произведения Федора Достоевского.



Изображение: Скриншот сайта Google / tass.ru

Гендиректору Google для ответа на вопрос пришлось объяснять базовые принципы работы поисковика. «Мы берем ключевое слово и соотносим его со страницами [сайтов], затем сортируем их на основе 200 сигналов — таких как релевантность, актуальность, популярность, и то, как это используется другими людьми. И на основе этого в каждый конкретный промежуток времени мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса», — рассказал Пичаи.

«Значит, нет никого, кто сидит где-то за кулисами и решает, что показать пользователю?» — уточнила Лофгрен. «Мы не вмешиваемся вручную ни в какие конкретные поисковые запросы», — ответил Пичаи. Но почему именно Трамп оказался «наилучшим результатом поиска» для слова «идиот», руководитель Google пояснить так и не смог.

Google-бомбинг

Этот феномен, когда тот или иной запрос в поисковике приводит к выдаче ссылок, не соответствующих запрашиваемому содержанию, называется «линкбомбингом» (дословно — «бомбардировка ссылками») или в данном случае — «Google-бомбингом». Иногда такое случается из-за внутренней ошибки в работе поисковой системы, что приводит к абсурдным результатам, но чаще — создается искусственно. Для этого в сети размещаются спам-ссылки, текст которых (так называемые якоря или анкоры) заведомо не соответствует содержанию.

Спам-ссылки обычно быстро вычисляются самим поисковиком и блокируются, однако в случае, если подобная «бомбардировка» была затеяна для атаки на политических конкурентов или известных людей, об этом чаще всего начинают писать СМИ. Тогда в поисковик попадают уже не спам-ссылки, а публикации серьезных изданий. Именно это, как полагают эксперты, произошло с Трампом.

Трамп, впрочем, не первый среди президентов США, кто стал жертвой «Google-бомбинга». Ранее с такой же проблемой сталкивался Джордж Буш — младший. В середине 2000-х его сайт оказался на первом месте в результатах выдачи по запросу «жалкий неудачник».