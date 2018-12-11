﻿ Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа

12.12.2018 13:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США гендиректору компании Google Сундару Пичаи задал вопрос один из законодателей — Зои Лофгрен (демократ, штат Калифорния). Об этом пишет ТАСС.

«Прямо сейчас, если я введу в Google слово „идиот“ в разделе „Картинки“, появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?» — поинтересовалась она.

Действительно, при вводе в англоязычной версии Google слова idiot поиск выдает практически одни только фотографии президента США. То же самое, кстати, происходит и при поиске на русском языке, но в этом случае картинок Трампа значительно меньше, и они соседствуют с иллюстрациями обложек книг одноименного произведения Федора Достоевского.

Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа
Изображение: Скриншот сайта Google / tass.ru

Гендиректору Google для ответа на вопрос пришлось объяснять базовые принципы работы поисковика. «Мы берем ключевое слово и соотносим его со страницами [сайтов], затем сортируем их на основе 200 сигналов — таких как релевантность, актуальность, популярность, и то, как это используется другими людьми. И на основе этого в каждый конкретный промежуток времени мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса», — рассказал Пичаи.

«Значит, нет никого, кто сидит где-то за кулисами и решает, что показать пользователю?» — уточнила Лофгрен. «Мы не вмешиваемся вручную ни в какие конкретные поисковые запросы», — ответил Пичаи. Но почему именно Трамп оказался «наилучшим результатом поиска» для слова «идиот», руководитель Google пояснить так и не смог.

Google-бомбинг

Этот феномен, когда тот или иной запрос в поисковике приводит к выдаче ссылок, не соответствующих запрашиваемому содержанию, называется «линкбомбингом» (дословно — «бомбардировка ссылками») или в данном случае — «Google-бомбингом». Иногда такое случается из-за внутренней ошибки в работе поисковой системы, что приводит к абсурдным результатам, но чаще — создается искусственно. Для этого в сети размещаются спам-ссылки, текст которых (так называемые якоря или анкоры) заведомо не соответствует содержанию.

Спам-ссылки обычно быстро вычисляются самим поисковиком и блокируются, однако в случае, если подобная «бомбардировка» была затеяна для атаки на политических конкурентов или известных людей, об этом чаще всего начинают писать СМИ. Тогда в поисковик попадают уже не спам-ссылки, а публикации серьезных изданий. Именно это, как полагают эксперты, произошло с Трампом.

Трамп, впрочем, не первый среди президентов США, кто стал жертвой «Google-бомбинга». Ранее с такой же проблемой сталкивался Джордж Буш — младший. В середине 2000-х его сайт оказался на первом месте в результатах выдачи по запросу «жалкий неудачник».

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США гендиректору компании Google Сундару Пичаи задал вопрос один из законодателей — Зои...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Названо существо от укуса которого нельзя увернуться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика