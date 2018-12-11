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Не станьте следующей жертвой! Интернет-мошенники «развели» гродненца на 5 тысяч долларов

12.12.2018 14:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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33-летний рабочий из Гродно попытался заработать на финансовых операциях онлайн, но в итоге лишился почти 5 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в крупном размере. Подробности сообщает СК.

Не станьте следующей жертвой! Интернет-мошенники «развели» гродненца на 5 тысяч долларов
Фото: СК

Мужчина в апреле по мобильному телефону получил предложение от компании «PBN capital.com» заняться куплей-продажей финансовых активов с применением информационной-торговых платформ для получения прибыли. Вначале он ответил отказом, но потом представители компании в ходе телефонных бесед сумели вовлечь его в финансирование сделок. С апреля по ноябрь он перечислил для этого в общей сложности 4800 долларов США. Когда после ряда якобы успешных финансовых операций на его счету оказалось 6,5 тыс. долларов США, мужчина решил вывести всю валюту из оборота.

Узнав о том, что дальше сотрудничать гродненец не хочет, представители компании «PBN capital.com» потребовали с него расчет за проведение операции по возврату средств и прибыли, а затем и вовсе перестали выходить на связь. Осознав, что он стал жертвой преступления, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

Установлено, что потерпевший перечислял свои денежные средства в Панаму.

Он бы не стал жертвой преступления, если бы предварительно ознакомился с отзывами о деятельности компании «PBN capital.com» в интернете: там много пишут о том, что это мошеннический проект, жертвами которого стали граждане многих стран — даже указаны номера телефонов, с которых неизвестные лица чаще всего общаются с потенциальными жертвами.

 
Теги: Гродно
 
 
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33-летний рабочий из Гродно попытался заработать на финансовых операциях онлайн, но в итоге лишился почти 5 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по факту...
 
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