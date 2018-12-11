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Вертикальный взлет истребителя поколения 4++ сняли на видео
12.12.2018 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Взлет истребителя МиГ-35 на форсаже, совершенный практически вертикально, был снят на
МиГ-35 отличается высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, этот российский истребитель поколения 4++ оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая в случае необходимости дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки.
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Взлет истребителя МиГ-35 на форсаже, совершенный практически вертикально, был снят на видео ТК «Звезда». Самолет способен совершать такой маневр благодаря...
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