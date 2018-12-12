«Умные» колонки, смартфоны и беспроводные наушники: пять идей подарков на Новый год

До наступления Нового года осталось не так много времени — о выборе подарков лучше задуматься уже сейчас. Мы решили немного упростить процесс и выбрали несколько гаджетов, которые будут рады получить и взрослые, и дети.

Фитнес-браслет и смарт-часы

Сегодня в тренде — следить за своим здоровьем. Фитнес-браслетов на рынке очень много, но одними из самых популярных являются модели от Xiaomi. Последняя модификация — Mi Band 3 — может синхронизироваться как с гаджетами на iOS, так и на Android.





Она защищена от воды по классам IP68 и WR50 (душ, плавание без ныряния), обрамлена в силиконовый ремешок и оснащается OLED-дисплеем, на который выводятся основные показатели при тренировках. Mi Band 3 могут проводить мониторинг сна, калорий и физической активности, а также оснащаются пульсометром. Емкость встроенного аккумулятора — 110 мАч. Полного заряда, скорее всего, хватит больше чем на неделю.

При большем бюджете можно присмотреться и к смарт-часам. Например, последняя четвертая серия от Apple выпускается в двух размерах (40 и 44 миллиметра) и может делать ЭКГ.





Сами часы выполняются из алюминия, могут работать только с гаджетами на iOS, также защищены от воды (WR50) и оснащаются более крупными в сравнении со своими предшественниками дисплеями.

Есть традиционные функции мониторинга качества сна, калорий и физической активности, в наличии и пульсометр. К тому же, часы выступают полноценным помощником к смартфону и способны использоваться не только для показа уведомлений, но и, например, принятия телефонных звонков и SMS. С помощью обновленных акселерометра и гороскопа часы также могут распознать неудачное падение владельца.

Беспроводные наушники

Среди относительно недорогих компактных моделей выделим Meizu EP52 . Со смартфонами и другими устройствами они соединяются по Bluetooth, подходят для прослушивания музыки во время занятий спортом и выполнены в форме затычек. Вес составляет всего 22 грамма.





От аккумулятора емкостью в 130 мАч они EP52 могут проработать до восьми часов, время зарядки не превышает двух часов. Они могут воспроизводить частоты в пределах от 20 до 20 000 Гц, поддерживают кодек AptX и скрепляются друг с другом магнитным креплением.

Среди более дорогих и бескомпромиссных вариантов остановимся на мониторных Sony WH-1000XM3 .



Фото: digitaltrends.com

Это топовые беспроводные Bluetooth-наушники производителя, главной «фишкой» которых является технология активного шумоподавления — благодаря ей наушники отсекают окружающие звуки и создают своеобразный вакуум, внутри которого почти ничего не слышно. Благодаря этому при включении музыки можно не выкручивать громкость на максимум.

Из других особенностей WH-1000XM3 — диапазон воспроизводимых частот от 4 до 40 000 Гц, поддержка всех современных кодеков беспроводной передачи звука (например, AptX, AptX HD, AAC, LDAC) и время работы от одного заряда на уровне 30 часов.

Игровые приставки

Назвать выбор игровых приставок очень широким сегодня вряд ли получится, но выбрать все же есть из чего.

Если вы сторонник японской Sony и играете на мониторе или телевизоре с разрешением Full HD, то советуем присмотреться к PlayStation 4 Slim . Из ее главных плюсов — огромная библиотека игр на любой вкус, созданных эксклюзивно только для приставок Sony последнего поколения. Для примера: игрой года недавно назвали God of War, которая вышла только на PS4.

Если вы уже успели обновиться на телевизор с разрешением 4K, можно присмотреться к Xbox One X . На сегодняшний день эта игровая консоль — самая производительная в мире, и создана специально для гейминга с таким высоким разрешением картинки. Из минусов — меньший набор эксклюзивных игр, вышедших специально для Xbox.

Смартфоны

Выбор смартфонов сегодня очень велик — подобрать модель получится практически под любой бюджет. Среди моделей нижнего ценового сегмента остановимся на Xiaomi Redmi Note 5 — на наш взгляд, с учетом стоимости в интернет-магазинах, этот аппарат вполне можно назвать одним из самых сбалансированных решений.



Xiaomi Redmi Note 5. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У Redmi Note 5 металлический корпус, 5,99-дюймовый экран без «моноброви», основная камера с двумя модулями (12 Мп + 5 Мп), достаточно мощный и энергоэффективный процессор Snapdragon 636, а также от 3/32 ГБ памяти с возможностью расширения через microSD. Емкость аккумулятора при этом составляет 4000 мАч — хватит на день-полтора активного использования.

Если вы хотите подарить флагман, посоветовать один вариант сложно. Недавно мы писали о самых интересных, на наш взгляд, топовых смартфонах этого года и предложили читателям проголосовать за лучший их них. C небольшим отрывом победу одержал Samsung Galaxy S9+ .



Samsung Galaxy S9+. Фото: alphr.com

У него стеклянный корпус (есть защита IP68), 6,2-дюймовый дисплей, двойная камера (12 Мп + 12 Мп) с изменяющейся диафрагмой, 6/64 ГБ памяти (существуют варианты и с большим объемом хранилища), мощный процессор Exynos 9810, а также аккумулятор на 3500 мАч. В наличии также технологии беспроводной и быстрой зарядки.

«Умные» голосовые колонки

«Умные» колонки, которые управляются голосом, уже достаточно давно продаются по всему миру. Но до недавнего время на русском языке они разговаривать не умели — во всяком случае, так было до выхода « Яндекс.Станции » со встроенным голосовым помощником «Алиса».



«Яндекс.Станция». Фото: IXBT

Последней можно задавать различные вопросы и давать команды — например, попросить установить будильник на определенное время, или напомнить о важном событии. Кроме того, «Яндекс.Станцию» можно подключить к телевизору — она способна воспроизводить фильмы и сериалы из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi и «Амедиатека».

Динамики «Станции» способны выдавать звук на уровне 50 Вт. Устройство подключено к «Яндекс.Музыке» и позволяет управлять воспроизведением с помощью голоса. Для распознавания голоса используется технология звука Yandex IO, которая использует семь микрофонов, установленных в колонке.

Серьезных конкурентов у «Яндекс.Станции» пока нет, но недавно стало известно, что конкурирующая колонка Google Home также заговорила на русском языке, правда на некоторые команды (особенно касающиеся управления устройствами «умного дома») еще не отвечает.