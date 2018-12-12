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Раскрыты цены и дата старта продаж новых Samsung Galaxy S10

13.12.2018 10:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ресурс Gizmodo UK раскрыл важные подробности о грядущих флагманских смартфонах компании Samsung — серии Galaxy S10. Благодаря «утечке» мы теперь знаем примерные цены и дату поступления гаджетов в продажу, пишет Gizmochina.

Раскрыты цены и дата старта продаж новых Samsung Galaxy S10
На изображении предполагаемый Galaxy S10+. Фото: 91mobiles.com

Скорее всего, все новинки — Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 и Galaxy S10+ - анонсируют 20 февраля, за несколько дней до старта выставки MWC 2019 в Барселоне. Последняя стартует 25 февраля и закроется 28 февраля. Предзаказы стартуют 20 февраля, а старт продаж состоится восьмого марта.

Предполагается, что в Британии цена Galaxy S10 Lite составит 669 фунтов (882 доллара). Galaxy S10 в версиях со 128 и 512 ГБ встроенного хранилища будет предлагаться за 799 и 999 фунтов (1008 и 1260 долларов). Старший Galaxy S10+ с объемом памяти в 128 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно будет стоить 899, 1099 и 1399 фунтов (1135, 1388 и 1765 долларов).

Раскрыты цены и дата старта продаж новых Samsung Galaxy S10
На изображении предполагаемый Galaxy S10+. Фото: 91mobiles.com

Также есть информация об ожидаемых ценах новинок в США. Возможно, она составит от 670 долларов за Galaxy S10 Lite и от 799 до 1399 долларов в случае с Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Ранее сообщалось, что Galaxy S10 Lite оборудуют «плоским» 5,8-дюймовым экраном. Круглого выреза, как в старших моделях, в нем не будет. Фронтальная камера окажется одинарной, а основная — сдвоенной. Обычный Galaxy S10 получит 6,1-дюймовый дисплей и тройную основную камеру, а топовый Galaxy S10+ экран размером в 6,4 дюйма, двойную фронтальную и тройную (по некоторым данным, четверную) основную камеры.

По неподтвержденной информации, Samsung также готовит к анонсу топовую модель Galaxy S10 с экраном на 6,7 дюйма и поддержкой 5G. Возможно, ее представят в марте вместе со складным смартфоном производителя и оснастят 12 ГБ оперативной памяти.

 
 
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Ресурс Gizmodo UK раскрыл важные подробности о грядущих флагманских смартфонах компании Samsung — серии Galaxy S10. Благодаря «утечке» мы теперь знаем примерные цены и дату...
 
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