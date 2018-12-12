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Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY

13.12.2018 12:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно мы писали о самых выдающихся, на наш взгляд, флагманских смартфонах года и предложили читателям проголосовать за лучший из них. Ниже — тройка аппаратов, занявших первые «призовые» места по версии пользователей TUT.BY.

Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY
Изображение использовано в качестве иллюстрации

На момент публикации заметки в голосовании за звание лучшего топового смартфона года приняли участие более пяти тысяч человек. Выбирать предлагалось из десяти флагманских моделей: Google Pixel 3 XL, OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs, iPhone Xs Max, Xiaomi Pocophone F1, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy Note 9.

Вот как распределились голоса:

Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY

Второе и третье место

Бронзу и серебро разделили два смартфона от компаний из Китая — Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 8, каждый из которых набрал по 14% голосов.

Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY
На изображении Huawei P20 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главная особенность первого устройства — отличная основная камера с тремя модулями, которая держит лидерство в рейтинге авторитетного ресурса сравнения камер в смартфонах DxOmark. Xiaomi Mi 8 в этом же рейтинге занимает только девятое место, но и стоит меньше в сравнении с Huawei P20 Pro.

По производительности аппараты, несмотря на процессоры от разных производителей, отличаются не очень сильно — в AnTuTu оба набирают больше 200 тысяч баллов. Этого вполне хватит, чтобы не задумываться о нехватке мощности еще как минимум год.

Емкость аккумуляторов в смартфонах разная (4000 мА·ч в P20 Pro против 3400 мА·ч в Mi 8), но время автономной работы схоже. В независимом рейтинге автономности смартфонов западного ресурса GSMArena у Huawei P20 Pro получилось набрать 89 часов, а Xiaomi Mi 8 — 86 часов.

 

Первое место

Золото с результатом в 17% от всех голосов завоевал Samsung Galaxy S9+. Это топовая модель компании первой половины года с двойной камерой, умеющей изменять диафрагму. Значение f/1.5 нужно для съемок в темноте, а f/2.4 — в условиях с большим количеством света. Несмотря на это, в топе DxOmark Galaxy S9+ сейчас занимает только восьмую строчку.

Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY
На изображении Samsung Galaxy S9+. Фото: alphr.com

Из других особенностей — аккумулятор на 3500 мА·ч (86 часов в тесте GSMArena), процессор Exynos 9810 (более 200 тысяч баллов в AnTuTu), а также дисплей на 6,2 дюйма с AMOLED-матрицей.

 
 
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Недавно мы писали о самых выдающихся, на наш взгляд, флагманских смартфонах года и предложили читателям проголосовать за лучший из них. Ниже — тройка аппаратов,...
 
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