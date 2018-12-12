Сегодня ночью пик самого бурного звездопада года. Его может быть видно из Беларуси

Максимум метеорного потока Геминиды получится наблюдать уже сегодня ночью — с 13 на 14 декабря. По прогнозу Международной метеорной организации, в моменты пика его активность достигнет около 120 метеоров в час. Это самый активный звездопад 2018 года. При условии хорошей погоды его будет видно из любой точки планеты, в том числе и в Беларуси.



Геминиды-2017. Фото: Astronominsk team / belastro.net

Геминиды — самый активный звездопад 2018 года. По прогнозу ММО, декабрьский звездопад с его 120 метеорами в час обгонит январские Квадрантиды (110 метеоров в час) и августовские Персеиды (110 метеоров в час).

Больше всего метеоров Геминид будет видно между 23.00 13 декабря и 20.00 14 декабря.

Метеоры могут появляться во всех частях неба. Радиант метеорного потока — точка, из которой будут появляться «падающие звезды» — находится вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов. Растущая Луна не должна помешать наблюдениям.

«Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Геминиды с территории Республики Беларусь наступают ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом во всей своей красоте сияет созвездие Близнецы. Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей своей красоте», — сообщает сайт проекта Astrobel.ru.

«Рано вечером Геминиды кажутся медленными из-за того, что Земля только начинает сталкиваться с приближающимися метеорами. С наступлением ночи метеоры будто ускоряются», — пишут представители Международной метеорной организации.

Для удачных наблюдений необходима ясная погода. Международная метеорная организация советует дать глазам привыкнуть к темноте, чтобы заметить даже блеклые метеоры. Также желательно наблюдать достаточно долго — желательно больше часа, чтобы «поймать» периоды наивысшей активности. Для этого лучше всего устроиться под открытым небом на кресле и взять с собой одеяло.

Метеорный поток Геминиды связан с околоземным астероидом «3200 Фаэтон», который движется по крайне вытянутой орбите и регулярно сближается с Землей.