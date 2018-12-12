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Назван экологический символ нашей эпохи
13.12.2018 13:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Группа исследователей из Великобритании и ЮАР заявляют, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена. Об этом
Антропоцен — эпоха, которая характеризуется крайне активным влиянием человека на состояние планеты. Среди ее признаков — массовые выбросы углекислого газа, повышение кислотности мирового океана, а также обилие бетона и пластика в земле.
Ее начало предложили отсчитывать от 16 июля 1945 года — дня, когда США впервые провели испытания ядерного взрывного устройства Gadget в штате Нью-Мексико. И дата начала новой эпохи, и сам термин «антропоцен» — дискуссионные вопросы современной геологии.
В новом исследовании ученые предположили, что домашние цыплята-бройлеры — яркий пример изменений в природе, которое производит человечество в антропоцене. Специалисты отмечают, что бройлеры сегодня являются самой «популярной» птицей на Земле — их численность насчитывает около 23 миллиардов особей.
Для сравнения: самой распространенной дикой птицей является красноклювый ткач, которых всего полтора миллиарда. Таким образом, общая масса бройлеров (порядка пяти миллиардов килограмм) больше, чем у всех остальных птиц вместе взятых.
Кроме того, цыплята-бройлеры не могут сами размножаться в дикой природе и редко доживают до взрослого возраста — до желаемых размеров они вырастают за пять-девять недель. Всех этих цыплят готовят и едят, а их кости — выбрасывают.
Таким образом миллиарды косточек оказываются на свалках, где они находятся в практически бескислородной среде и, вероятно, со временем окаменеют. Исследователи говорят, что если современная цивилизация исчезнет из-за глобального потепления, пандемии или ядерной войны, «следующая доминирующая форма жизни проведет раскопки наших свалок и найдет там огромное количество куриных костей».
Специалисты отметили, что цыплята-бройлеры как символ нашего времени могут «вызывать беспокойство», но другие характерные признаки вроде пластика и радиационного загрязнения «выглядят не намного лучше».
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Группа исследователей из Великобритании и ЮАР заявляют, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена. Об этом со ссылкой на исследование...
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