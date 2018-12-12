ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван экологический символ нашей эпохи

13.12.2018 13:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Группа исследователей из Великобритании и ЮАР заявляют, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена. Об этом со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science пишет phys.org.

Назван экологический символ нашей эпохи
Фото: pixabay.com

Антропоцен — эпоха, которая характеризуется крайне активным влиянием человека на состояние планеты. Среди ее признаков — массовые выбросы углекислого газа, повышение кислотности мирового океана, а также обилие бетона и пластика в земле.

Ее начало предложили отсчитывать от 16 июля 1945 года — дня, когда США впервые провели испытания ядерного взрывного устройства Gadget в штате Нью-Мексико. И дата начала новой эпохи, и сам термин «антропоцен» — дискуссионные вопросы современной геологии.

В новом исследовании ученые предположили, что домашние цыплята-бройлеры — яркий пример изменений в природе, которое производит человечество в антропоцене. Специалисты отмечают, что бройлеры сегодня являются самой «популярной» птицей на Земле — их численность насчитывает около 23 миллиардов особей.

Для сравнения: самой распространенной дикой птицей является красноклювый ткач, которых всего полтора миллиарда. Таким образом, общая масса бройлеров (порядка пяти миллиардов килограмм) больше, чем у всех остальных птиц вместе взятых.

Кроме того, цыплята-бройлеры не могут сами размножаться в дикой природе и редко доживают до взрослого возраста — до желаемых размеров они вырастают за пять-девять недель. Всех этих цыплят готовят и едят, а их кости — выбрасывают.

Таким образом миллиарды косточек оказываются на свалках, где они находятся в практически бескислородной среде и, вероятно, со временем окаменеют. Исследователи говорят, что если современная цивилизация исчезнет из-за глобального потепления, пандемии или ядерной войны, «следующая доминирующая форма жизни проведет раскопки наших свалок и найдет там огромное количество куриных костей».

Специалисты отметили, что цыплята-бройлеры как символ нашего времени могут «вызывать беспокойство», но другие характерные признаки вроде пластика и радиационного загрязнения «выглядят не намного лучше».

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа исследователей из Великобритании и ЮАР заявляют, что цыплята-бройлеры — самое яркое свидетельство антропоцена. Об этом со ссылкой на исследование...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сегодня ночью пик самого бурного звездопада года. Его может быть видно из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика