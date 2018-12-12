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Ученые рассказали, как изменились кошки за две тысячи лет

13.12.2018 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Археологи сравнили размеры домашних кошек в Дании со времен Римской империи и до настоящего момента. Ученые пришли к выводу, что со времен викингов эти животные стали больше в среднем на 16%. Результаты опубликованы в Danish Journal of Archaeology, пишет «Индикатор».

Ученые рассказали, как изменились кошки за две тысячи лет
Фото: wikipedia.org

Все современные домашние кошки ведут свое происхождение от степного кота — небольшого представителя семейства кошачьих, диких особей которого до сих пор можно встретить на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Наиболее древнее свидетельство одомашнивания этих животых — захоронение кошек на Кипре, возраст которого археологи оценивают в 9,5 тысячи лет. Однако наибольшую роль в разведении домашних кошек, по-видимому, сыграли древние египтяне. Не позже 1700 года до нашей эры эти животные уже сопровождали людей в плаваниях по Средиземному морю, отлавливая вредителей.

В новой работе археологи изучали сохранившиеся кости кошек из Дании. Этих животных датчане держали у себя уже в первых веках нашей эры, но ученые смогли найти и останки бронзового века, на полтысячи лет древнее. Шкуры кошек считались ценным товаром, поэтому на территории Скандинавии осталось множество массовых захоронений животных, останки в которых были характерным образом повреждены: шеи сломаны, а кости сохранили следы надрезов. Авторы заключают, что кошки в среднем стали на 16% больше со времен эпохи викингов (VIII-XI века).

Результаты примечательны, так как большинство животных в процессе одомашнивания уменьшается в размере. Например, средняя собака примерно на четверть меньше своего дикого предка — обыкновенного, или серого, волка (Canis lupus). Это могло произойти, например, из-за увеличения количества еды, так как именно со Средневековья на севере Европы города начали расти, из-за чего в них стало больше вредителей, в первую очередь грызунов. Однако эту гипотезу еще предстоит проверить, для чего потребуется анализ ДНК из древних костей. Также авторы отмечают, что одомашнивание в Дании могло иметь свои особенности, поэтому обобщить результаты на другие регионы будет довольно трудно.

 
 
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Археологи сравнили размеры домашних кошек в Дании со времен Римской империи и до настоящего момента. Ученые пришли к выводу, что со времен викингов эти животные...
 
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