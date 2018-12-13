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Названы худшие пароли 2018 года
14.12.2018 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания SplashData, занимающаяся вопросами безопасности данных, составила список ста худших паролей 2018 года. Об этом
Специалисты проанализировали более пяти миллионов паролей, которые «просочились» в Сеть. Как и в прошлые годы, самыми популярными оказались «123456» и «password». Но в рейтинге есть и новички — например, на 23-м месте расположился пароль «donald», а соответственно на 22 и 24 местах — «aa123456» и «password1».
Генеральный директор SplashData называет такое положение вещей «настоящей головной болью», особенно с учетом недавних громких историй вроде
Полный список худших паролей 2018 года смотрите
Напомним: недавно мы рассказывали, как придумать пароль, который не взломают:
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Компания SplashData, занимающаяся вопросами безопасности данных, составила список ста худших паролей 2018 года. Об этом пишет The Verge.
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