Названы худшие пароли 2018 года

Компания SplashData, занимающаяся вопросами безопасности данных, составила список ста худших паролей 2018 года. Об этом пишет The Verge.



Фото: Reuters

Специалисты проанализировали более пяти миллионов паролей, которые «просочились» в Сеть. Как и в прошлые годы, самыми популярными оказались «123456» и «password». Но в рейтинге есть и новички — например, на 23-м месте расположился пароль «donald», а соответственно на 22 и 24 местах — «aa123456» и «password1».

Генеральный директор SplashData называет такое положение вещей «настоящей головной болью», особенно с учетом недавних громких историй вроде кибератаки на сеть отелей Marriott, из-за которой хакеры смогли получить доступ к личным данным около 500 миллионов клиентов.

Полный список худших паролей 2018 года смотрите здесь . Ниже — топ-25:

Напомним: недавно мы рассказывали, как придумать пароль, который не взломают: