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Обнаружен способ взломать любую учетную запись Microsoft

14.12.2018 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователь в области кибербезопасности из Индии Сахад Нк (Sahad Nk) обнаружил уязвимости, которые позволяли злоумышленникам взломать любую учетную запись Microsoft. Подробный отчет о найденных ошибках опубликован на сайте компании-заказчика SafetyDetective, передает Lenta.ru.

Обнаружен способ взломать любую учетную запись Microsoft
Фото: Reuters

Хакер решил не подбирать пароли и не атаковать аккаунты, а зайти со стороны компании — поставщика услуг. Нк сумел в семь шагов взломать поддомен success.office.com, принадлежащий Microsoft. Оказалось, что он был некорректно сконфигурирован. Взятая под контроль часть домена участвует в процессе авторизации программ Microsoft — Outlook, Office и других.

Для получения доступа к чужой учетной записи Нк послал жертве фишинговое письмо. Спам-фильтры не отсеяли бы послание, отправленное с адреса Microsoft.

После перехода по ссылке, выданной «официальной» (взломанной) структурой, злоумышленник получил бы специальный токен для входа в аккаунт. Ему не понадобились бы никакие дополнительные данные.

Сообщается, что исследование проводилось несколько месяцев назад. Отчет был опубликован лишь после того, как Microsoft устранила уязвимости.

 
 
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Исследователь в области кибербезопасности из Индии Сахад Нк (Sahad Nk) обнаружил уязвимости, которые позволяли злоумышленникам взломать любую учетную запись Microsoft....
 
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