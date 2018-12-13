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Instagram назвал самое счастливое место 2018 года

14.12.2018 12:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Instagram подвел итоги 2018 года и назвал самые популярные стикеры, хештеги и сообщества.

Instagram назвал самое счастливое место 2018 года
Фото: pixabay.com

Самым популярным стикером в «Историях» стало сердечко, а самым популярным фильтром — глаза-сердца. Эмодзи с сердечком ❤️ также часто использовали в комментариях — более 14 миллиардов раз.

Самым счастливым местом в мире назвали Диснейленд в Токио, в постах о нем зарегистрировали самое большое количество радостных эмодзи.

Главным нишевым трендом года назвали ASMR — успокаивающие видео с нарезкой мыла или специальными мягкими игрушками — слаймами. Хештег #fortnite стал самым быстрорастущим хештегом в мире.

Главным фанатским сообществом на платформе назвали поклонников южнокорейской группы Bangtan Boys. Наиболее вирусным танцем года стал #inmyfeelingschallenge под песню Дрейка.

Основными хештегами общественных кампаний стали #metoo (1,5 миллиона), #timesup (597 тысяч), #marchforourlives (562 тысяч).

 
 
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Instagram подвел итоги 2018 года и назвал самые популярные стикеры, хештеги и сообщества.
 
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