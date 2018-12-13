Редкий случай: американка выпила литр соевого соуса и чуть не погибла

Женщина с психический расстройством выпила литр соевого соуса, руководствуясь ненаучными советами из интернета. Она выжила, но получила необратимое повреждение мозга. Историю экстремального очищения организма рассказывает IFLScience со ссылкой на YouTube-канал Chubbyemu .



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Ведущий Chubbyemu называет себя медицинским работником по имени Бернард, а историю — случаем из своей практики. Ее подлинность невозможно подтвердить. «Но если это правда, то это должно послужить отрезвляющим предостережением», замечают авторы IFLScience.

По словам блогера, в 2012 году в отделение неотложной помощи в Иллинойсе обратилась женщина с инициалами CG. Ее симптомы говорили о быстром ухудшении умственных способностей.

Ранее пациентка лежала в психиатрической больнице и выписалась оттуда с диагнозами «шизофрения» и «паранойя». Лечение ей не помогало. Последние полгода она ела только консервированную рыбу и белый хлеб и сбросила 11,3 килограмма.

Параноидальные иллюзии заставили CG поверить, что ее отравило правительство. Она принялась искать в интернете информарцию о том, как «избавить свое тело от токсинов», и наткнулась на сайты с советами пить соевый соус.

Женщина выпила литр соевого соуса. Соевый соус содержит 5,493 мг натрия на 100 граммов. Литровая бутылка содержит более 1200 граммов жидкости. Это означает, что CG приняла около 66 граммов натрия. Считается, что взрослый может умереть после приема уже 25 граммов натрия.

Пульс женщины участился, ей хотелось пить, но она сдерживала себя. Домой она пришла спотыкаясь, после перестала говорить, а затем потеряла сознание. Ее муж вызвал экстренную службу, по дороге в медучреждение сердце женщины остановилось, ее реанимировали.

После этого пациентку лечили от острой гипернатриемии. Это переизбыток натрия в организме. Такое состояние обычно сопровождается перераспределением жидкости из внутриклеточного во внеклеточный сектор, что вызывает обезвоживание клеток. В случае CG органы, мышцы и мозг потеряли так много воды, что больше не могли функционировать.

Через четыре дня после инцидента CG пришла в сознание. Ей было трудно глотать и говорить. Рассказчик отмечает, что она получила необратимое повреждение нервных тканей, которое называют центральный понтинный миелинолиз.

«Человеческое тело не нужно очищать от токсинов — оно уже достаточно хорошо избавляется от побочных продуктов, благодаря работе печени и почек, — отмечает обозреватель IFLScience. — Если эти органы не выполняют свою работу должным образом, даже самые изысканные смузи и травяные настойки не помогут — только диализ и пересадка органов».