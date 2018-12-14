«Надеваешь наушники и попадаешь в вакуум»: полный обзор Sony WH-1000XM3 с шумоподавлением

На выставке IFA 2018 в Берлине компания Sony показала третье поколение своих беспроводных наушников тысячной серии — WH-1000XM3 . Главная особенность модели — активное шумоподавление, благодаря которому окружающую действительность, по словам производителя, перестаешь слышать даже в самолете. Мы протестировали гаджет и спешим рассказать, так ли наушники хороши на самом деле.





В Беларуси наушники продаются за 400 долларов

В Беларуси официальная цена Sony WH-1000XM3 составляет 849 рублей, или 400 долларов по курсу на середину декабря. За эти деньги вы получаете комплект из самих наушников, тканевого футляра, короткого зарядного кабеля, двустороннего кабеля 3,5-мм, а также штекера для использования наушников в самолете.









Сами наушники бывают черного и бежевого цветов и весят примерно 255 граммов — за счет этого их практически не ощущаешь на голове, дужки не давят даже после нескольких часов непрерывного ношения. Грубо говоря, надев наушники в офисе утром, можете о них забыть чуть ли не до конца рабочего дня — дискомфорта они не вызывают.





При этом к ушам амбушюры прилегают достаточно плотно, за счет чего создается отличная пассивная звукоизоляция (когда для удаления шумов не применяется электроника). Еще один важный нюанс — прикрытое мягкой насадкой оголовье, благодаря чему за сохранность прически можно не беспокоиться. «Вмятин» в волосах WH-1000XM3 не оставляют.

Наушники изготавливаются из матового пластика и могут складываться для более удобной транспортировки — например, в комплектном чехле. Последний сконструирован так, чтобы все необходимые кабели и переходники помещались прямо в нем — удобно.





До 30 часов без подзарядки

Клавиш управления на корпусе Sony WH-1000XM3 всего две — первая отвечает за включение и сопряжение с другими устройствами, вторая — за настройки активного шумоподавления (об этом во всех подробностях немного позже). Кнопки находятся в нижней части левой чашечки — и их легко найти даже на ощупь.

К важным изменениям WH-1000XM3 в сравнении с прошлогодней моделью относится и переход на порт USB Type-C вместо microUSB. Большинство современных смартфонов оснащаются именно USB-C, так что подобное нововведение не может не радовать — для зарядки WH-1000XM3 лишний кабель таскать с собой теперь не придется.





В Sony заявляют, что в режиме активного шумоподавления WH-1000XM3 при подключении через Bluetooth от одного заряда могут продержаться до 30 часов, и мы склонны этому верить. Подзарядив наушники до 100% в воскресение, в середине среды мы имели уровень оставшегося заряда в 40% — все это время каждый день наушники работали по несколько часов без перерыва.

От 0 до 100% зарядить WH-1000XM3 получится за три часа. Есть и быстрая зарядка — десяти минут хватит на пять часов проигрывания музыки. Правда, для этого придется покупать отдельный зарядный адаптер — своего в комплекте поставки наушников нет. Впрочем, подойдут и сетевые адаптеры от других устройств мощностью не менее 1,5А. Мы, например, использовали такой от iPad Air 2 (на 2А).

Надеваешь наушники и попадаешь в вакуум

Самая главная особенность Sony WH-1000XM3, ради которой их и покупают, это технология активного шумоподавления. С помощью встроенного процессора QN1 и нескольких микрофонов наушники постоянно анализируют пространство вокруг вас, отсекают множество шумов и создают своеобразный вакуум.

Когда находишься в нем, внешний мир перестает тебя беспокоить. Первые минуты кажется, что все звуки вокруг — например, голоса разговаривающих коллег, шум работающей кофемашины, гул города из открытого окна — просто выключили. Важно, что этот эффект активен, даже когда музыка не играет.





Кроме того, производитель заявляет: наушники анализируют форму вашей головы и понимают, как вы их носите — с очками или без, как под ними лежат волосы, — и в зависимости от этого настраивают звук конкретно под вас. Еще одна «фишка» — оптимизация атмосферного давления, благодаря которой отсечь внешние шумы получится даже в самолете на большой высоте.

Проверить последнее у нас пока не получилось, но в метро эффект и правда работает. Полностью заглушить его гам WH-1000XM3 не могут, но шум от подъезжающих вагонов или перемещения состава по рельсам на самом деле практически пропадает.

Словом, с отсечением монотонных низкочастотных шумов наушники справляются отлично, но с высокочастотным ситуация хуже — клацанье механической клавиатуры или, например, громкий возглас рядом могут пробиться сквозь создаваемый «вакуум».





Впрочем, если при этом включить музыку хотя бы на половину громкости, а не просто слушать «белый шум», то и эти звуки также становятся едва заметны.

Качеством звучания большинство пользователей, скорее всего, останется довольно. Мелодии (мы проверяли через «Яндекс.Музыку») звучат достаточно объемно, с отличной детализацией по низким, средним и высоким частотам, а также мягким, но ощутимым басом.

Запаса по громкости хватает с запасом — на максимальном значении наушники даже начинают слегка вибрировать. За все время тестирования уровень громкости у нас обычно не превышал 50−70% от возможного.

При этом не исключаем, что за 400 долларов можно купить наушники с еще лучшим качеством звучания. Но если слушать «сжатую» музыку через сервисы потоковой передачи данных вроде той же «Яндекс.Музыки» или Apple Music, вы вряд ли заметите разницу.

Зачем нужно мобильное приложение?

Сопрячь WH-1000XM3 со смартфоном можно двумя способами — по Bluetooth или NFC (работает только с аппаратами на Android). При этом на телефон лучшего всего установить фирменное мобильное приложение Headphones от Sony — без него раскрыть и десятую долю возможностей наушников, скорее всего, не получится.

Через приложение настройки шумоподавления можно регулировать на свой вкус — делать эффект сильнее или слабее, полностью включать или выключать шумодав, выбирать между приоритетом качества звука или качеством соединения, использовать эквалайзер и параметры объемного звучания. Словом, настраивать WH-1000XM3 полностью под свои нужды.





В приложении также отображается уровень заряда наушников и версия установленного на них ПО. При выходе новых версий прошивок они также устанавливаются через приложение.

Не менее важная функция называется «адаптивное управление звуком». При ее активации наушники начинают определять, что вы делаете: сидите, идете, бегаете или находитесь в транспорте, — и оптимизировать силу шумоподавления в зависимости от происходящего.

Например, можно полностью отсечь гул города и сфокусировать на голосах находящихся рядом людей. Или, наоборот, заглушить голоса и слышать все остальные окружающие звуки. По задумке Sony, это должно повысить безопасность, когда вы находитесь в наушниках вне помещений — грубо говоря, не дать вам попасть под машину из-за того, что вы не услышали сигнал клаксона.









Последняя, но не менее важная «фишка» — сенсорное управление воспроизведением музыки. Жестами по поверхности правого наушника (вверх-вниз, вправо-влево, двойное нажатие) можно регулировать громкость, перематывать песни или, например, отвечать на входящие звонки.

А если к правому наушнику приложить ладонь, музыка приглушится и включатся внешние микрофоны — окружающий мир станет слышно даже немного лучше, чем без надетых наушников.

Резюме

Sony WH-1000XM3 — отличные наушники, которые из-за своей цены подойдут далеко не всем. На первый взгляд, 849 рублей — непозволительная сумма для, в общем-то, не самого необходимого гаджета.





Но как только в первый раз надеваешь WH-1000XM3 и включаешь функцию шумоподавления, слушать музыку в других наушниках становится уже не так комфортно. Эффект можно сравнить с тем, который ощущаешь при поездках в автомобилях премиум-класса с продвинутой шумоизоляцией — после них передвигаться в более простых машинах без звуковой изоляции можно, но разница становится куда очевиднее.

Назвать WH-1000XM3 полностью лишенными недостатков также нельзя. Абсолютно все «лишние» звуки они все же не отсекают — высокочастотные шумы вроде громких возгласов рядом или клацанья клавиш механической клавиатуры остаются слышны, хотя и приглушаются. С монотонными низкочастотными шумами ситуация лучше — звука подъезжающего вагона метро или передвижения состава по рельсам на самом деле практически не слышно.

В общем, Sony WH-1000XM3 — хороший выбор для тех, кто много путешествует (в том числе и на самолетах) и хочет делать это с чуть большим, чем обычно, комфортом. Остальным однозначно рекомендовать эти наушники вряд ли получится — разве что вы точно понимаете, зачем они вам нужны и в каких условиях вы будете их использовать.

Из альтернатив WH-1000XM3 можно, например, рассмотреть наушники Bose QC35 II . В наших интернет-магазинах они продаются примерно за те же деньги (в районе 800 рублей) и оснащаются аналогичной технологией шумоподавления.