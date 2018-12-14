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«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве

15.12.2018 18:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Wargaming собрала поклонников своих игр на масштабный фестиваль WG Fest 2018 в Москве. В здании «Экспоцентра» собрались тысячи человек: взрослые и дети, семьями и поодиночке. Везде людей встречали танки: настоящие из стали, виртуальные макеты и аниматоры, закамуфлированные под трансформеры. Все эмоции праздника — в репортаже 42.TUT.BY.

«Худший танк Второй мировой» (по версии историка)

WGFest — это удивительное место, где полный зал могут собрать как известный историк, так и Noize MC. Причем еще неизвестно, кого аудитория будет слушать с большим интересом.

«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве
Выступление Noize MC

На фестивале прочитал лекцию военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев. В начале ведущий попросил его провести небольшую викторину на знание танков.

«Какой советский танк похож на НЛО?» — спросил со сцены Алексей Валерьевич. Буквально за секунду среди толпы взметнулись несколько рук, и детский голос бодро отрапортовал: «Объект 279» (действительно похож, мы о нем писали подробно).

Не избежал каверзного вопроса и сам кандидат исторических наук — его попросили назвать худший танк Второй мировой войны. Алексею Исаеву даже пришлось взять небольшую паузу для раздумий, после чего он присудил этот нелестный титул немецкому Pz.KpfW.I Ausf. F — из-за его слабого вооружения, не позволяющего танку играть сколько-нибудь значимую роль на поле боя. При этом он отметил, что защищенная 80-мм броней машина была идеальной для противопартизанских действий.

«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве

Последнее на сцене — выступление известной шведской хеви-пауэр-метал-группы Sabaton. В честь их альбома назван один из танков в игре — Primo Victoria. Правда, как признался журналистам один из музыкантов, когда он играет на этой машине, то все время проигрывает.

Новейший российский броневик и турнир с крупными призами

Традиционно большим интересом пользовались игровые зоны: очереди в сотню человек стали привычными на этом мероприятии. В отдельной локации можно было попробовать новый игровой режим World of Tanks — «наемники».

«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве

На фестивале прошел турнир по игре в «танки» с призовым фондом в шесть миллионов российских рублей (почти 90 тысяч долларов). Соревнования шли в несколько этапов, на каждом разыгрывали денежные и виртуальные призы. Команде-победительнице турнира полагается 200 тысяч российских рублей на троих (около трех тысяч долларов).

Среди многочисленных фотозон с кораблями, девушками и танками выделялся огромный российский броневик новейшей модификации «Тигр-М».

«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве

«Худший танк Второй мировой» и новейший российский броневик: Wargaming открыла фестиваль в Москве

Правда, в окружении девочек и мальчиков дошкольного возраста броневик не выглядел таким уж грозным. Как заметил один из менеджеров команды Wargaming, главная задача компании — чтобы техника выглядела мирно, а все боевые действия остались в виртуальном мире.

 
 
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Компания Wargaming собрала поклонников своих игр на масштабный фестиваль WG Fest 2018 в Москве. В здании «Экспоцентра» собрались тысячи человек: взрослые и дети, семьями...
 
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